日本眾院大選　在野共鬥對決自公政權拚政黨輪替

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●參院補選鼓舞在野士氣
作為眾議院大選前哨戰的參議院靜岡選區及山口選區補選24日投開票，朝野政黨各拿下一席取得「平手」；原本這兩席都屬於自民黨，在野黨能奪回一席，連帶鼓舞了迎接眾議院大選的士氣。
日本最大在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳25日說，能在朝野對決的靜岡選區勝出，讓在野黨獲得相當大的自信，「只要選民有所行動就能改變政治，靜岡縣的選民已證明這點」。
國民民主黨代表玉木雄一郎認為，這次靜岡選區勝選，給參加眾議院大選的在野黨候選人很大勇氣。
這種在野共鬥挑戰自民黨的情況，還可以在眾議院大選沖繩第4選區看到。
沖繩4個選區中，自民黨在2017年上屆大選只拿下第4選區，今年身為現任復興大臣的西銘恒三郎意圖尋求連任，面對的是立憲民主黨推出的候選人金城徹。
金城徹原本是自民黨那霸市議員，但反對中央政府持續推動普天間基地遷址邊野古的政策，遭自民黨開除。
另一個在野共鬥焦點選區，是眾議院大選東京第5選區，由立憲民主黨及共產黨等共推的候選人手塚仁雄，單挑現任國際博覽會擔當大臣若宮健嗣。
●在野共鬥出現立場落差
雖然在野極力整合，但畢竟分屬不同政黨，立場仍有所不同。日本時事通信社報導，共產黨委員長志位和夫26日在長野市為立憲民主黨前議員站台時說，「為了打倒自公政權必須團結，（在野）必須超越想法差異，團結一致」，表明「在野共鬥」的必要性。
不僅共產黨人為立憲民主黨人站台，立憲民主黨前議員也突然現身為共產黨人街頭演說助陣，與共產黨書記局長小池晃一同呼籲選民支持在野黨。
面對這種過去難得一見的選戰場景，志位正面評價說，「已成為真正在野共鬥的選舉」。
不過，立憲民主黨在選戰中與共產黨愈走愈近之際，與最支持立憲民主黨的日本勞動工會總聯合會的關係，也產生了微妙的變化。
立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男23日雖與志位一同出席東京都一場聚會，但演說完畢後立即離場，沒有和與會人士合影。
對在野共鬥抱持警戒態度的執政黨，也強化批評力道。自民黨副總裁麻生太郎27日在街頭演說中表示，「（在野）如果取得政權，就會彼此說再見（指共產黨無意入閣），這也太奇怪」；公明黨代表山口那津男也說，立憲民主黨和共產黨在基本政策上不同調，一旦執政，政權穩定性堪憂。
西日本新聞指出，在野共鬥能否成功，將左右眾議院大選結果。雖然在野黨整合共推一人力抗自民黨的選區，連在九州地方都有增加，但企圖獲得共產黨票的立憲民主黨等，卻陷入「愈接近共產黨、也有選票因此離去」的困境，令人關注在野共鬥在選戰末期能深化到什麼程度。
共產黨在各選區大約可以掌握到兩萬張選票，在朝野各推一人對決的激戰選區，可說扮演勝敗關鍵角色。
日本勞動工會總聯合會在勞工運動方面，與共產黨立場並不一致，一名福岡縣民間工會幹部說，「如果（候選人）和共產黨相關人士站在一起，就不會支持」。
在野5黨這次罕見地合力挑戰聯合執政的自公政權，預料將在許多選區上演激烈選戰，作為競選策略不可謂不成功；但在野黨之間立場落差恐造成步調不一，這種短時間整合能否展現預期戰力、成功搶攻選票，日本各界都在關注。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1101030