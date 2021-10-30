英國婦人打掃家裡斷捨離！竟險丟價值7000萬鑽石

英國1名退休婦人，近日打掃房間時，順手將一批多年前從跳蚤市場買的仿真首飾和珠寶整理出來，原打算當一般垃圾處理，沒想到鑑定之下才驚覺，其中一顆寶石是貨真價實的巨鑽，重達34克拉。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-30 14:53:51｜2021-10-30 14:58:11
綜合英媒報導，這名七旬婦女近日在整理家中時，搜出一袋珠寶，原本打算當垃圾丟棄，但在鄰居的建議下，仍將它們送到拍賣行鑑定，未料其中一顆「鋯石」，竟是價格可觀的34克拉真鑽，市價約200萬英鎊（折合新台幣約7620萬元）。
婦人表示，以往逛舊貨市集時，總會順手購入一些低價仿真首飾，價格也都很一般，從未留意當中是否有藏什麼寶貝，也忘記該顆鑽石是從哪一處市集購得。
拍賣行代表萊恩(Mark Lane)聲稱，他原也以為鑽石只是一顆方晶鋯石或人造寶石，直到用鑽石測試機檢驗後，才驚覺大大低估了其價值，還特別將鑽石送到比利時鑑定，也確認是真鑽，成色、淨度和大小在市面上實屬罕見，是他目前鑑定過價值最高的珠寶。
雖然因為挖到寶而一夕致富，但婦人並不希望身分曝光，報導皆隱藏其姓名，至於該顆鑽石則預計11月30日在拍賣會場公開競標。