迎戰Delta新變種 陳時中點名王必勝調度春節集檢所
面對首例Delta亞系AY.4.2病毒入侵，指揮中心指揮官陳時中今（30）日出席醫療奉獻獎頒獎典禮前受訪指出，明年春節檢疫所量能依然交給醫福會執行長王必勝負責，陳時中指出，為了因應一人一戶檢疫與春節返國潮，應及早因應。
記者黃仁杰／台北報導
2021-10-30 15:51:36｜2021-10-30 15:57:42
王必勝近期因為外遇醜聞，成為媒體焦點，不過陳時中日前於記者會上表示，不會因為該事件撤換職務，今日陳時中出席醫療奉獻獎頒獎典禮時更表示，明年春節檢疫所調度工作，一樣會交給經驗豐富的王必勝負責。
交通部長王國材日前透露，中央規劃春節返台檢疫改為10日於防疫旅館、4日在家進行，而陳時中也說，面對Delta新變種AY.4.2病毒，指揮中心會加強監測，未來如果要徵用集中檢疫所作為防疫旅館，也會由醫福會執行長王必勝統籌調度。
陳時中指出，今年初農曆春節因應一人一戶檢疫，過年期間開放了1500間檢疫所，後來又訂了1300間，相信明年會有更多人返鄉，要及早因應。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。