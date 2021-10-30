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台灣最宜居是哪？網狂喊1縣市：整年好天氣　在地人不認

▲有網友PO認為台中市最宜居城市，引發在地人出面熱議。（圖／NOWnews資料照片）
▲有網友PO認為台中市最宜居城市，引發在地人出面熱議。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-10-30 19:00:00

台灣雖然只是個小小的島嶼，但每座城市都有不同的特色；每個人也都有自己心目中最喜歡的城市。日前，就有網友發文，覺得台中市最宜居，「根本是首都的樣子吧！」在PPT上引發討論。

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該名網友以「台中是最宜居城市嗎」為題，在PPT上發文。認為台中占地廣大，捷運蓋好之後交通便利許多；公共設施也很完善，百貨林立，且一整年都出大太陽，「起床就是舒服」！直呼「台中根本是首都的樣子吧！」

▲原PO在PTT上發文，認為台中市事最宜居的城市（示意圖／擷取自pexels）
▲原PO在PTT上發文，認為台中市是最宜居的城市。（示意圖／擷取自pexels）
貼文引發不少網友留言回應，許多人支持原PO的觀點「絕對是！新北、桃園、台中都住過好多年，台中住的最爽」、「第二間房都想買在台中了」、「台中真的建設什麼的都很不錯，主要是天氣真的很好啊，很少下雨」、「大坑風景區很讚倒是真的」。

不過，也有人表示不同意，「但薪水很慘啊！年輕人都北漂居多」。除此之外，在地人也紛紛表示「空汙」和「交通」問題是台中兩大的致命缺點，「紙臉上一擦都黑的，看不見的空污嚴重」、「冬天你就知道空氣多可怕了」、「冬天空氣真的不太好＝＝薪水也不高啊」、「大眾運輸不佳導致車輛過多擁擠」、「基礎建設跟不上人口成長」。（實習編輯：王思琴）
 

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