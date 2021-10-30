民進黨公投宣傳桃園起跑　綠營基層士氣大振

民進黨今（30）日於桃園舉辦首場「四個不同意 台灣更有力」公投說明會。除市長鄭文燦、在地立委鄭運鵬、黃世杰、湯蕙禎登台演說外，有意參選下屆市長的前立委鄭寶清、前市政顧問黃適卓等人也到場。鄭運鵬告訴《NOWnews今日新聞》記者，今天有很多自發性朋友到場，已經接近選舉的場面了，氣勢相當不錯；黃世杰也向記者透露，今天所有講者都準備相當充分，訊息傳達很完整，有信心接下來在各地持續舉辦說明會，把正確資訊傳達給民眾。
記者黃宣尹／桃園報導
2021-10-30 16:01:51
民進黨今日於桃園舉辦首場「四個不同意 台灣更有力」公投說明會。民進黨表示，現場人數將近3000人，YouTube 、臉書等直播平台共約6700觀看人次，氣氛相當熱烈。鄭運鵬說，今天桃園市黨部與市長鄭文燦舉辦桃園場，以公協會為主，來的很多都是企業主，並非群眾場，且早上桃園還下雨，他在現場卻發現蠻多自發性的朋友現身力挺，「已經接近選舉場，場面不錯」。
鄭運鵬認為，公投已經等同大選，沒有冷卻空間，今天第一場說明會的訴求很清楚，氣氛很成功，現場鄉親應該很有感覺，「不是要大家單純不同意，而是要支持政府政策，蘇院長雖然火力強，但把做到的政績都做報告，這樣的政府是有說服力的」。
黃世杰則說，今天有來參加的鄉親都覺得氣勢很好，因為所有講者都很充分準備，以理性思考國家未來為目標向大家報告，大家應該要溝通怎麼做才對台灣未來最好，而不是僅只於單一價值。首發場訊息傳達完整，民進黨從上到下做好準備，相信接下來的場子可以把正確訊息傳達給民眾。
鄭寶清則說，接下來他會到每個區宣講公投，最近也會辦一些活動，因為公投過了，台灣就被孤立，且信用破產，還會分裂，這對台灣都非常不利。他也呼籲民眾，要理智思考台灣的未來，這4個公投過了的話，中國最高興，台灣要不要讓中國帶著走？台灣人一定要去思考。
黃適卓表示，桃園基層對於台灣的未來都非常非常關心，這次公投藍營做了很多假新聞與宣傳，讓基層非常憂心。大家非常高興看到蔡英文領導大家，且從從桃園出發，這次公投非民進黨輸贏，而是影響台灣經濟社會跟國際合作最重要的投票。 他也說，自己已響應蔡英文的號召，掛上「四個不同意、台灣更有力」的看板，接下來會陸續推出不同意公投的活動，「最重要的策略是接地氣、深入大街小巷宣講，讓4個不同意深植民心」。