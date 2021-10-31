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創新商模！加工處攜高市府助廠商智慧跨域應用

▲經濟部加工出口區管理處助攻廠商智慧跨域應用，舉辦驅動5G新時代人才需求趨勢論壇。(圖／記者黃守作攝，2021.10.30)
▲經濟部加工出口區管理處助攻廠商智慧跨域應用，舉辦驅動5G新時代人才需求趨勢論壇。(圖／記者黃守作攝，2021.10.30)

記者黃守作／高雄報導

2021-10-31 13:59:20

經濟部加工出口區管理處於30日，在高雄軟體園區，舉辦智慧跨域應用體驗場域成果發表會，以及驅動5G新時代人才需求趨勢論壇，以展現扶植區內廠商智慧跨域應用成果，高雄市副市長羅達生期許促成更多產學合作，為廠商帶來更多高階專業人才。

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▲經濟部加工出口區管理處助攻廠商智慧跨域應用，舉辦驅動5G新時代人才需求趨勢論壇，由該處處長楊伯耕(右3)主持。(圖／記者黃守作攝，2021.10.30)
▲經濟部加工出口區管理處助攻廠商智慧跨域應用，舉辦驅動5G新時代人才需求趨勢論壇，由該處處長楊伯耕(右3)主持。(圖／記者黃守作攝，2021.10.30)
這項由加工出口區管理處主辦的智慧跨域應用體驗場域成果發表會，以及驅動5G新時代人才需求趨勢論壇，是由該處處長楊伯耕主持，有高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔、一卡通票證公司董事長李懷仁、肚肚科技公司執行長孫和翊、LA RUE文創設計公司執行長洪健哲、慶奇科技公司總經理許益祥等人與會。

加工出口區管理處處長楊伯耕表示，高雄軟體園區已成為資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業聚落，該處近年積極透過鏈結外部資源、引進旗艦廠商、發展智慧聯網、推動創新創業及培育數位人才等作法，並攜手地方政府、學研單位扶植區內廠商智慧跨域應用，致力推動高雄亞洲新灣區產業，成為國內創新應用技術對接國際市場的出海口。

楊伯耕說，此次加工處攜手高雄市政府經濟發展局，整合肚肚科技、LA RUE市集與一卡通，由肚肚科技提供智慧餐飲系統服務及配套方案，串接一卡通LINE Pay Money電子支付與電子票證服務，導入LA RUE市集的合作攤商進行示範應用及推廣，以打造數位轉型示範案例，期許未來將實際導入高雄在地夜市、百貨商圈，運用5G AIoT與大數據分析，帶動傳統餐飲業、服務業數位轉型，預估攤商行動支付將帶來逾千萬元商機。

▲高雄市副市長羅達生在驅動5G新時代人才需求趨勢論壇中致詞，期許促成更多產學合作，為廠商帶來更多高階專業人才。(圖／記者黃守作攝，2021.10.30)
▲高雄市副市長羅達生在驅動5G新時代人才需求趨勢論壇中致詞，期許促成更多產學合作，為廠商帶來更多高階專業人才。(圖／記者黃守作攝，2021.10.30)
高雄市副市長羅達生在驅動5G新時代人才需求趨勢論壇中致詞說，陳其邁市長上任以來積極與行政院聯手，推動從南科、路科、橋科、楠梓、大社、仁武、大寮、林園到小港等園區形成南部科技「S」廊帶，帶動科技產業群聚，不僅厚植高雄未來百年產業轉骨基礎，更將創造數萬個工作機會，他期許促成更多產學合作，為廠商帶來更多高階專業人才。

▲會中有7所大學及2家新創團隊參與智能體感新創展示交流會，工作人員向參觀廠商展現學界研發的能量。(圖／記者黃守作攝，2021.10.30)
▲會中有7所大學及2家新創團隊參與智能體感新創展示交流會，工作人員向參觀廠商展現學界研發的能量。(圖／記者黃守作攝，2021.10.30)
活動現場有7所大學及2家新創團隊參與智能體感新創展示交流會，工作人員向參觀廠商展現學界研發的能量，另邀請國巨、英特格、日月光、恩智浦、與默克等國內大廠，從策略端與產學界代表就高雄發展半導體產業的優勢與人才需求，提供更多人才培育與產學合作方向。

▲肚肚科技公司執行長孫和翊(右2)帶領加工處處長楊伯耕(右1)與高雄市經發局局長廖泰翔(左1)體驗肚肚科技攤商行動支付的情形。(圖／記者黃守作攝，2021.10.30)
▲肚肚科技公司執行長孫和翊(右2)帶領加工處處長楊伯耕(右1)與高雄市經發局局長廖泰翔(左1)體驗肚肚科技攤商行動支付。(圖／記者黃守作攝，2021.10.30)
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