日本眾院大選31日登場　各黨領袖奔走搶攻選票

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日本讀賣新聞報導，首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄今晚「選前之夜」將回防東京都品川區，進行最後一場街頭演說；最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男，晚間預定在埼玉市舉行總結演說。
岸田上午前往埼玉縣東松山市的車站前演說，強調「這次是一場選擇未來的大選」。
根據讀賣新聞的選戰末期選情調查，自民黨要能延續獨自獲233席過半數席次，情勢可說有些「微妙」，因此岸田等幹部拚命進行最後補救措施。
岸田今天巡迴埼玉縣、神奈川縣及東京都等重點選區，最後一站選定朝野激烈對決的東京第3選區、JR大井町站前廣場。
枝野從激戰的神奈川第4選區開始演說，全力訴求政黨輪替。他將前往神奈川縣及東京都等激戰選區站台，並在晚間回到自己位於埼玉縣的選區。
公明黨、共產黨、日本維新會、國民民主黨等各黨主席同樣奔走各重點選區，全力搶攻任何一張可能選票。
●自民黨減少席次成焦點
每日新聞報導，明天的第49屆眾議院大選，可以說是一場對剛上路不久的岸田政府，及過去兩任首相安倍晉三與菅義偉政府的「審判」。
根據每日新聞的選情採訪，執政的自民黨雖然有很高機會獨自拿下過半數席次，但因為在野整合導致許多選區陷入激戰，自民黨席次很可能低於選舉公告前，而減少多少席成為關注焦點。
毋庸置疑，這場選戰結果將對岸田未來執政帶來影響。
本屆眾議院大選總計共有1051人爭搶465個席次，其中289席是單一選區、176席為比例代表。31日晚間8時（台灣時間晚間7時）投票截止後開票，預計11月1日凌晨就能得出大致結果。
岸田對這次選舉開出「低標」，只要自民黨加上公明黨能獲得取得執政權所需的233席過半席次就算勝利。自民黨在公告前席次為276席、公明黨為29席，加總305席。
雖然自民黨加上公明黨很有機會取得過半的233席，但另一個關注焦點在於自民黨能否維持2012年眾議院大選以來單獨過半的情況，及自民黨加上公明黨能否取得逾261席的「絕對安定多數」。
絕對安定多數指的是在國會各常設委員會獨占委員長席次。
●出口民調助媒體發布當選快報
朝日新聞報導，眾議院大選將於明天晚間8時投票截止並進行開票，根據過往經驗，電視台與網路新聞也會同步發出「某某選區、某某人確定當選」、「某某黨拿下多少席次」、「某某黨預估獲得多少席次」等快報。
令人好奇的是，晚間8時明明還沒開始開票，為什麼媒體就能在投票截止時得知誰已當選？
在各地方政府選舉管理委員會正式公布選舉結果前，各媒體為了盡可能搶先報導，通常會針對各選區進行採訪與調查。
記者會採訪各候選人陣營，然後進行「估票」；候選人所屬政黨黨員數，及過去選舉得票數，都是估票參考指標。另外，候選人接受什麼組織支持，或是在哪些地區獲得強烈支持等，也都是估票參考。
要做出客觀判斷，數據不可或缺。只要接近選舉，每個選區都會進行民調，被稱為選情調查。
選舉公告日後，各媒體會派人前往事前投票的投票所外，對完成投票的人進行「出口民調」。正式投票日當天也會進行出口民調，這天的民調可以說是估票的最重要指標。
各媒體盡速彙整各地調查結果，並基於至今所做調查與採訪資料進行估票，只要能判斷候選人以一定差距領先第2名，等到投票日當晚8時一到，就能搶先發出「當選確定」快報。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1101030