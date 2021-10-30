公投說明會今啟動！民進黨線上、線下串聯　防守戰略解析

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民進黨副秘書長林飛帆也說，台灣眼前的挑戰還很多，年底的公投關係到能源轉型、經貿布局、與民主未來。這是國家發展方向的抉擇，而不是誰的政治鬥爭工具。理性思考、審慎決定，一起來為台灣做最好的決定。
由於一般認為現行公投意向民調仍對執政黨不利，民進黨內人士說，因為疫情再加上很多因素，已有一陣子民調都沒有討論公投，確實會讓民眾留在之前的印象。但其實經過這一年來改變，不管是三接外移，或台美關係大進展、很多產業對CPTPP有期待，再加上停電狀況也讓大家知道能源轉型要有整體規劃，「一些新的情境讓大家了解，公投是會影響大家的」。
該人士也說，目前已確定4個不同意論述，接下來無論是民進黨或是其他在野黨，所有論述都應該要清楚告訴民眾來龍去脈，公投不是選舉、罷免投「人」，而是針對「事」去投票，也要讓民眾知道，投肚爛票可能會有更多影響。
綠營參與活動規劃的人士則說，面對公投，說明會是最基本，這也是傳統綠營的互動模式，可以鞏固基本盤。本週三蔡英文清楚宣示後，許多支持者都很振奮，更有許多蔡英文談話的影片在網路社群轉傳，「感覺大家熱情起來了」，而看到首場桃園場「爆場」情況，不少黨公職也稍稍鬆口氣，更有信心可以在公投論述上有所進展。
該人士也說，文宣部分已經釋出影片，未來也有蔡英文、蘇貞昌上節目專訪的規劃，搭配網路社群宣傳，有助於社會溝通。另外民進黨日前也推出podcast，未來內容也會改以公投為主做論述，「從傳統媒體到新媒體都不會漏掉，從基層組織到街頭也都會努力，反正黨公職就是全體總動員」。
該人士分析，由於議員選舉明年就要登場，無論新人或老將，隨著疫情趨緩大家也開始勤跑，搭配公投宣講，對於自身的討論度可說是相輔相成，參選人有動機做這個事情，民進黨支持者也很關心，大家都知道，這不是喜不喜歡一個政黨，而是會影響整個國家的進步，一定要理性思考、謹慎投票。
另名黨內人士則表示，目前就是「基層面對面」、「擴大社會力」、「澄清假訊息」、「線上加線下動員」等4箭齊發，蔡英文、賴清德、蘇貞昌將下鄉向鄉親報告國政，針對年輕族群，社群中心也規劃類似2020年大選時的「辣台派開講」，預計在北部舉辦，把線上的支持力量轉為線下，讓網路變成實體支持與選票，另黨中央青年部也會針對年輕人，討論接下來行動計畫。
該人士也說，公投案本身就不是信任投票，而是國家未來方向的選擇，未來會全力做說明，也會觀察成效，隨時調整。
有綠營幕僚則說，其實也只剩下7周的時間就要投票了，蔡英文因為公務，大多只能參加周末場，蘇貞昌也是一樣的狀況，所以就是盡最大誠意跟國人說明、說服政策，會在防疫狀況許可下，多多舉辦座談。