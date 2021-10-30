曾之喬「養女心聲」太傷人　遭《無神》黃嘉千賞巴掌

黃嘉千客串台劇《無神之地不下雨》，演出從小領養女主角曾之喬的「素珍阿姨」，一場曾之喬遭黃嘉千掌摑的戲，背後動機深藏洋蔥。談到這場令人糾結的「掌摑」戲，黃嘉千坦言最怕打巴掌的戲，而且很少打美女，「喬喬說就打，我說好。」曾之喬直說：「拍攝之前，嘉千姐說她不常打人，我叫她別擔心，因為我很常被打，結果她說很怕很怕，一出手一次『啪』就下去，打得超好。」黃嘉千在一旁羞笑：「因為我真的不能讓妳重來。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-30 18:32:00｜2021-10-30 19:05:59
黃嘉千劇中從小就無微不至的對女兒好，卻從未要求女兒叫她一聲「媽媽」，第三集母女有一場重頭戲，是曾之喬鼓起勇氣向黃嘉千坦承，覺得從小到大阿姨對她的好都是同情，遭黃嘉千一氣之下掌摑，黃嘉千解析：「這場戲是在表達，我把她帶回家之後，我太傳統、太在意別人的眼光，畢竟是帶回來的孩子，妳認為對她好的方式，可能都是因為在做給別人看，這跟有沒有把她當自己人，是兩回事，被女兒戳到這個點，讓她不知所措。」
曾之喬表示，這場戲那個巴掌一打下去，心中的一個情緒點真的會爆發出來，她笑稱：「這一巴掌還是滿神奇的。」難得客串演出，黃嘉千說：「喬喬是很棒也很成熟的演員，跟她對戲很舒服，子鵬導演本身年輕，但很有想法，溝通非常容易對焦，這次的演出非常開心。」《無神之地不下雨》每周日晚間10點在愛奇藝國際站首播，全球191個國家地區網路獨家同步播出；無線平台華視每周日晚間9點首播；有線平台八大戲劇台每周六晚間8點首播。