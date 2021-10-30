東奧銅牌拳手黃筱雯擊破框架　戴出與眾不同「光勢力」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡司集團堪稱光學產業龍頭，深耕版圖橫跨光學、光電電子、半導體、工業測量、醫療器材等多元領域，活動現場民眾除了可至 “光勢力品牌行動車” 免費體驗蔡司 3D 中心定位儀的個人化精準驗配參數測量外，也能近距離欣賞蔡司百年工藝下的攝影鏡頭、顯微鏡…等珍貴展示文物。蔡司台灣總經理 章平達分享：「蔡司最廣為人知的雖然是鏡片產品，但其實我們將累積了 175 年的光學經驗佈局於各行業中，連阿姆斯壯登月球的攝影鏡頭也是蔡司製造的！」
12/12 (日) 前蔡司光勢力品牌行動車將巡迴於全台各大都會區，活動期間有三場光勢力大師對談講座，邀請到入圍過金馬獎的剪紙藝術家「楊士毅」，以及美澳攝影大師「陳耀恩」於講座中分享如何透過鏡頭與光影間變化，展現生活視覺美學！
北、中、南品牌行動車啟程 再抽價值萬元鏡片折抵券
蔡司 175 週年 “光勢力品牌行動車” 第一站正式啟航於信義誠品 (10/30) 後，將展開全台大都會區巡迴；11/14 (日) 11:00-20:00 新竹遠東巨城購物中心、11/21 (日) 11:00-20:00 台中惠國停車場、 12/11 (六) 11:00-20:00 台南新光三越 (中山店)、12/12 (日) 11:00-20:00 高雄漢神巨蛋 (水池區) 。
民眾週末至活動現場只要完成蔡司 3D 定位儀體驗、視力測驗、未來視界繪圖三項闖關活動，還可獲得蔡司限量三合一掛繩充電線，並有機會抽到價值萬元蔡司智銳 SmartLife 鏡片折抵券 (乙
張) 。此外，凡購買蔡司智銳鏡片系列，即贈楊士毅剪紙大師設計的 “蔡司175 週年限量聯名提袋” ( *2021/11/1~2021/12/31 ) ；選配蔡司全系列鏡片，即贈 “蔡司175週年限量聯名保證卡” ( *2021/11/1~2022/2/28 ) ，都是數量有限送完為止！活動詳情：https://www.carlzeiss.175years.com.tw/
蔡司 175 週年攜台灣之光黃筱雯 分享國際級護眼心法
奧運銅牌、上週甫奪下全運會女子拳擊金牌三連霸的黃筱雯，今日以品牌大使身份出席光學巨擘「德國蔡司」175 週年光勢力系列活動。對於運動員而言，敏銳清晰的視力是能洞察對手下一步並提前掌握先發制人的時機，而在擂臺上看似俐落剽悍的黃筱雯，私下沒有訓練時卻是個戴著眼鏡的鄰家少女！ 她更自曝曾經因為眼鏡問題遇到訓練撞牆期，黃筱雯：「之前因為度數不夠重配一副眼鏡，但不符臉型、眼距沒有抓好，常常做有氧時就頭昏眼花，有一次還因為那副眼鏡戴太久，摘下後馬上進入訓練，一個眩光不小心一拳揮到了教練臉上，真的對他超抱歉！」
在全運會開打前，蔡司特別邀請黃筱雯體驗「蔡司優視力」專業數位化驗光流程，其中包含了精密的蔡司 3D 中心定位儀，只需 90 秒就能量測出詳盡的個人化配戴參數，每個人的眼睛都是獨一無二的，需要透過精準專業的檢測流程，讓鏡片與鏡框組合搭配上個人化的配戴參數，才能讓配戴者擁有舒適清晰的視覺體驗。黃筱雯在完成蔡司優視力體驗後表示，這徹底顛覆她過往對驗光的了解，原來配鏡過程每一道步驟都是需要精準的環環相扣，最後才讓人有最佳化的視覺體驗！
每一度的視覺改變 都能創造絕佳出拳時機
現場黃筱雯也展示了拳擊賽事中利用視角空擋，創造防守兼攻擊的出拳時機！透過拳套、前臂進行對手視野的遮擋，快速找到空檔後擊拳，這時無論是攻擊或是防守方，微毫的銳利視力搭配精準動作養成都顯得格外重要。蔡司清銳 MAX 產品體驗大使黃筱雯表示；「每一個視角的用眼習慣若是在平常就能保持清晰，即便對戰時摘下眼鏡，也能讓運動員保有最敏銳的準備。」
關於德國蔡司
175年前源自於卡爾蔡司先生(Carl Zeiss)在德國東部的耶拿市，創立的一家精密機械和光學小型工廠開始，自此蔡司從簡易顯微鏡到登月的蔡司鏡頭，三座標測量機，機器人手術顯微系統和光掩模解決方案，至今蔡司集團已是世界光學和光電學技術的領先企業，作爲光學領域的先驅，以其解決方案引領光學世界，促進技術的進步。蔡司集團包含研發和銷售半導體製造設備、測量技術、顯微鏡、醫療技術、眼鏡鏡片、電影和相機鏡頭、雙筒望遠鏡和天文學技術。 >> 更多資訊請參考德國蔡司官網：https://www.zeiss.com.tw/corporate/home.html