同志遊行首度線上舉辦　逾4.7萬人次同遊

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台灣同志遊行總召洪小鯨指出，台灣在2019年同婚通過後，同志遊行主題從「同志好厝邊」到「成人之美」都是希望大家可以看到身邊有同志的存在，去年主題希望大眾可以理解並尊重他人的認同，今年設定「友善日常」則希望理解與尊重能夠落實在生活之中。
台灣同志諮詢熱線社工主任鄭智偉指出，台灣同婚通過後其實常聽到有人說同婚通過代表對同志的友善，質疑都可以結婚了、為什麼還要辦遊行爭取權益，但舉凡校園霸凌、同志向家人出櫃等的阻礙，其實一直存在著，也會聽到職場上很多同志不願結婚、甚至不敢結婚。
鄭智偉說，今年遊行主題為「友善日常」，就是希望從各層面都要傳遞對同志的友善，而不僅只有婚姻而已。
主辦單位今年因為疫情，遊行以「線上為主、實體為輔」展開，也創設主舞台「蕃薯市」、狂嗨城「派對花車」等線上直播頻道，讓民眾觀看；根據主辦單位統計，今天全部頻道累積觀看人次也超過4萬7000人次。
另外，根據主辦單位打造的遊行專屬網頁也顯示，許多縣市民眾都上網應援，其中以新北市逾121萬人次居冠、台北44萬居次、彰化縣36萬排第3。
同志遊行明年將邁入20週年，洪小鯨也期待明年疫情控制得當，能讓大家都上街頭實體遊行，希望第20屆遊行能夠辦「盛大點」，期待跟大家在街頭相見。（編輯：張芷瑄）1101030