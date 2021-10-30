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同志遊行首度線上舉辦　逾4.7萬人次同遊

▲第19屆台灣同志遊行30日登場，今年受疫情影響，活動首度採線上為主、實體為輔進行，台灣彩虹公民行動協會成員在線上主舞台直播現場合影，歡迎大家運用社群力量，推廣性別平權理念。中央社記者鄭清元攝 110年10月30日
▲第19屆台灣同志遊行30日登場，今年受疫情影響，活動首度採線上為主、實體為輔進行，台灣彩虹公民行動協會成員在線上主舞台直播現場合影，歡迎大家運用社群力量，推廣性別平權理念。中央社記者鄭清元攝 110年10月30日

中央社

2021-10-30 21:28:20

（中央社記者吳欣紜台北30日電）台灣同志大遊行今天下午2時登場，遊行形式因COVID-19疫情改為線上舉辦，根據主辦單位統計，今天線上觀看直播人次累積4.7萬人次，另主網頁也顯示應援次數超過300多萬次。

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第19屆台灣同志遊行登場，以「友善日常」為主題，邀請大眾一起到專屬網站線上同遊，期許讓人人都能自在活著的友善社會能成為日常。

台灣同志遊行總召洪小鯨指出，台灣在2019年同婚通過後，同志遊行主題從「同志好厝邊」到「成人之美」都是希望大家可以看到身邊有同志的存在，去年主題希望大眾可以理解並尊重他人的認同，今年設定「友善日常」則希望理解與尊重能夠落實在生活之中。

台灣同志諮詢熱線社工主任鄭智偉指出，台灣同婚通過後其實常聽到有人說同婚通過代表對同志的友善，質疑都可以結婚了、為什麼還要辦遊行爭取權益，但舉凡校園霸凌、同志向家人出櫃等的阻礙，其實一直存在著，也會聽到職場上很多同志不願結婚、甚至不敢結婚。

鄭智偉說，今年遊行主題為「友善日常」，就是希望從各層面都要傳遞對同志的友善，而不僅只有婚姻而已。

主辦單位今年因為疫情，遊行以「線上為主、實體為輔」展開，也創設主舞台「蕃薯市」、狂嗨城「派對花車」等線上直播頻道，讓民眾觀看；根據主辦單位統計，今天全部頻道累積觀看人次也超過4萬7000人次。

另外，根據主辦單位打造的遊行專屬網頁也顯示，許多縣市民眾都上網應援，其中以新北市逾121萬人次居冠、台北44萬居次、彰化縣36萬排第3。

同志遊行明年將邁入20週年，洪小鯨也期待明年疫情控制得當，能讓大家都上街頭實體遊行，希望第20屆遊行能夠辦「盛大點」，期待跟大家在街頭相見。（編輯：張芷瑄）1101030

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