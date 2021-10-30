台中男遭活活打死 檢方聲押7嫌犯、教唆犯罪闆娘5萬交保
台中一名蔣姓男子，疑似因在外抱怨薪資太低，遭到人力仲介公司包商陳姓老闆娘教唆兒子與員工10多人擄至偏僻山區，被棍棒活活毆打致死後，有部分嫌犯因受良心譴責，在29日凌晨向警方自首投案。台中地檢署今（30）日偵訊被告10人，其中7人遭羈押禁見、1名楊男在逃緝中，老闆娘則諭令以5萬元交保，另1男1女遭請回、限制住居。
編輯中心／綜合報導
2021-10-30 21:21:55
據了解，死者為20歲從事粗工的蔣姓男子，28日為首次到這家公司擔任派遣工，但疑似因其在外批評公司，引發陳姓老闆娘不滿，遂於28日當晚教唆兒子夥同友人與員工共10人，先是在住處教訓，後又將其載往偏僻山區，10人持續持棍棒輪番毆打致死，又載往彰化埤頭棄屍再各自分散。
犯案後，部分嫌犯因受良心譴責，29日凌晨報警自首，警方也趕緊尋人帶回涉案的動手男女與教唆犯案的陳姓老闆娘，10人到案，其中1名楊姓男子仍在逃。
台中地檢署檢察官複訊後，今日將涉案7名男女以傷害致死、妨害自由等罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯、證人及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見；老闆娘則因初期教唆等部分仍待追查、且因未涉傷害致死，因此諭令以5萬元交保；另有1男1女鍾男、高女因未動手遭分別請回，限制住居。