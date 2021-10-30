英國年底前再捐2000萬劑疫苗　朝1億劑目標邁進

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英國政府指出，包括近日追加的2000萬劑，英國今年總計將捐出3060萬劑AZ疫苗，明年預計至少再捐出2000萬劑。首相強生（Boris Johnson）將在今、明兩天舉行的20國集團（G20）羅馬峰會呼籲各國領導人採取行動，讓全球民眾在明年底前都有疫苗可打。
根據英國政府的資料，AZ疫苗是全球使用率最高的疫苗，在COVAX供給量的占比超過一半，距今在超過170個國家的施打量已達約15億劑。
此外，英國明年還將提供COVAX總計2000萬劑嬌生集團（J&J）的楊森（Janssen）疫苗。這意味英國明年將提供COVAX總計5000餘萬劑AZ疫苗、2000萬劑楊森疫苗，達援贈目標值1億劑的70%。
英國政府表示，強生將在G20峰會強調疫苗在促進經濟復甦扮演的關鍵角色，並呼籲各國領導人透過捐贈或仿效阿斯特捷利康公司與英國政府的合作模式，不以追求商業利潤為目標，加速疫苗在全球的快速、公平分配。
英國政府並指出，英國的疫苗供應管理採「超前部署」策略，不囤積疫苗，致力於透過國內施打或國際分享計畫儘速利用所有可用疫苗。
有鑑於近日疫情趨嚴，英國政府加強鼓勵民眾施打COVID-19疫苗加強劑（第3劑），目前免費施打對象包括50歲以上或16至49歲具特定長期健康問題的民眾、第一線醫療和社會工作人員、與高風險者同住的成年人等。
第3劑與第2劑必須間隔至少6個月，但未來有可能縮短。目前規劃第3劑將施打莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）等mRNA疫苗及AZ疫苗，可混合施打。官方數據顯示，目前英國的第3劑施打量已逾700萬劑。公衛專家提醒，除了疫苗，室內公共場所戴口罩、保持社交距離等防疫措施仍有遵守必要。（編輯：黃自強）1101030