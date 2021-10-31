槍擊通緝犯持槍拒捕！警攻堅開16槍反擊 嫌中彈送醫不治
高雄市警局岡山分局一名員警，日前遭陳姓嫌犯持槍射傷，專案小組經過多日偵辦，31日晚間在台南中西區友愛街某飯店地下室攻堅圍捕陳男，續與警方發生槍戰，警開16槍還擊要犯，後因中彈倒地緊急送往成大醫院，但急救無效不治身亡，全案將移請高雄地檢署調查偵辦。
編輯中心／綜合報導
2021-10-31 09:13:02｜2021-10-31 09:17:00
事件源自於10月26日，高市警局岡山分局至昌裕街某處民宅查訪，欲追捕一起殺人未遂通緝犯時，遭涉嫌槍砲、殺人未遂及毒品案的陳姓嫌犯持槍攻擊，其中一警被流彈擊傷，高雄市刑大、岡山分局與三民二分局共組成專案小組，全力追緝中偵辦，已先後逮補涉案3嫌。30日在會同台南市警局合力調閲監錄影像紀錄後，便與台南市警局申請霹靂小組特殊任務警力支援，31日凌晨合力前往台南中西區友愛街某飯店地下室攻堅逮人。
據了解，警方破門而入後發現陳嫌持槍拒捕，在喝令放在武器後卻對方卻欲自戕，隨後又將槍口指向員警，展開槍戰，因情況緊迫警開16槍還擊，陳嫌中彈倒地後由台南市消防局救護人員現場救治並送往成大醫院，但急救後仍宣告不治。
全案將移請高雄地檢署調查偵辦，警方則在發現場查扣改造手槍1枝、子彈14顆、以及毒品和吸食器等證物，進一步進行鑑識和相驗程序，相關案情，高雄市警察局長黃明昭將於10時召開記者會將行說明。（編輯：林莞茜）