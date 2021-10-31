COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

東港迎王平安祭燒王船　熊熊烈火中結束祭典

▲東港迎王平安祭燒王船，最後一個祭儀「送王」在熊熊烈火中結束。（圖／取自「東港東隆宮-國定民俗東港迎王」臉書）
▲東港迎王平安祭燒王船，最後一個祭儀「送王」在熊熊烈火中結束。（圖／取自「東港東隆宮-國定民俗東港迎王」臉書）

中央社

2021-10-31 09:25:05

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）屏東東港迎王平安祭今天清晨4時進行8天祭典中的最後一個祭儀「送王」，造價千萬元的華麗王船在熊熊烈火中燒成灰燼，送千歲爺回天庭繳旨，也順利完成在疫情中舉辦的迎王祭典。

我是廣告 請繼續往下閱讀
3年1科的東港迎王平安祭民國99年被列為國家無形文化資產，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情由中央流行疫情指揮中心專案核准縮小規模舉辦，是疫情趨緩後第一個舉辦的宗教祭典。

為期8天的東港迎王平安祭典參加的人都要戴口罩，這也是歷年祭典中的特殊狀況，今天邁入整個祭典中最高潮的「送王」，造價新台幣1000萬元左右的仿古王船，今天零時許從東隆宮出發到鎮海公園，工作人員將金紙堆滿在王船四周，王船揚帆，並進行法會儀式。

▲東隆宮「送王」榜文：代天巡狩大千歲的訓示。（圖／取自「東港東隆宮-國定民俗東港迎王」臉書）
▲東隆宮「送王」榜文：代天巡狩大千歲的訓示。（圖／取自「東港東隆宮-國定民俗東港迎王」臉書）
上萬民眾徹夜在鎮海公園等待佔據最佳位置，也有不少外國人觀看這全國最壯觀的燒王船儀式，清晨4時點火燒王船，造價千萬元的王船逐漸被熊熊烈火吞沒，每一個過程都是經典畫面，吸引許多攝影愛好者拍攝。

東港迎王昨天的王船遶境和晚間的「和瘟押煞」儀式，分別帶有驅煞、和瘟的意涵，代天巡狩的千歲爺們巡境安民後，把邪魅魍魎透過王船押解回天庭繳旨，東港人遵照傳統習俗，在點火後就速速離去不回頭，以免沾惹不潔之物。

在地民俗工作者指出，在燒王船儀式中，民眾不要說不好聽的話或風涼話，沙灘上的金紙也不能踩坐碰觸，王船當夜行經路段，家戶門窗務必緊閉，其中最重要的就是火光燃起後，就要迅速離開，切勿回頭。

東隆宮人員向中央社記者表示，祭典中重要的七角頭轎班在送王船到鎮海公園海灘後，當王船揚起風帆後，就需「偃旗息鼓」，轎班等相關有職務在身的人員需脫魯笠、腰帶及臂章等儘速離開，不能回頭，避免繼續逗留可能煞到不潔之物。

東隆宮人員表示，漁民也必須禁海捕魚3天，以免和「無形的王船」碰撞，早期原本是禁捕7天；「 送王」後，3天內所有宮廟「偃旗息鼓」，不得有任何慶祝活動，以免千歲爺以為要迎接祂又返航。（編輯：張銘坤）1101031

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀