東港迎王平安祭燒王船　熊熊烈火中結束祭典

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為期8天的東港迎王平安祭典參加的人都要戴口罩，這也是歷年祭典中的特殊狀況，今天邁入整個祭典中最高潮的「送王」，造價新台幣1000萬元左右的仿古王船，今天零時許從東隆宮出發到鎮海公園，工作人員將金紙堆滿在王船四周，王船揚帆，並進行法會儀式。
上萬民眾徹夜在鎮海公園等待佔據最佳位置，也有不少外國人觀看這全國最壯觀的燒王船儀式，清晨4時點火燒王船，造價千萬元的王船逐漸被熊熊烈火吞沒，每一個過程都是經典畫面，吸引許多攝影愛好者拍攝。
東港迎王昨天的王船遶境和晚間的「和瘟押煞」儀式，分別帶有驅煞、和瘟的意涵，代天巡狩的千歲爺們巡境安民後，把邪魅魍魎透過王船押解回天庭繳旨，東港人遵照傳統習俗，在點火後就速速離去不回頭，以免沾惹不潔之物。
在地民俗工作者指出，在燒王船儀式中，民眾不要說不好聽的話或風涼話，沙灘上的金紙也不能踩坐碰觸，王船當夜行經路段，家戶門窗務必緊閉，其中最重要的就是火光燃起後，就要迅速離開，切勿回頭。
東隆宮人員向中央社記者表示，祭典中重要的七角頭轎班在送王船到鎮海公園海灘後，當王船揚起風帆後，就需「偃旗息鼓」，轎班等相關有職務在身的人員需脫魯笠、腰帶及臂章等儘速離開，不能回頭，避免繼續逗留可能煞到不潔之物。
東隆宮人員表示，漁民也必須禁海捕魚3天，以免和「無形的王船」碰撞，早期原本是禁捕7天；「 送王」後，3天內所有宮廟「偃旗息鼓」，不得有任何慶祝活動，以免千歲爺以為要迎接祂又返航。（編輯：張銘坤）1101031