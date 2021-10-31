巷仔內／林靜儀聲量高、好感度低　顏寬恒低調陷長考

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林靜儀目前態度定調尊重黨中央，林靜儀最後是代表新潮流、正國會，還是英系，都關乎她會不會當選，只有派系同意的人選才有一搏機會，陳世凱第一時間出來挺林靜儀，不代表派系整合成功，只能說陳以時間換取空間，而基進黨的李雨蓁雖有爆發力與知名度，但比起其他被點名人選，火侯仍不夠成熟。
藍綠雙方尚未開戰，砲火已十分猛烈，民進黨攻擊顏家把持在地、不給小黨參與民主機會，無參選正當性，加上顏寬恒碩士論文提及「黑道份子常藉由參與鄉鎮市長或民代的選舉漂白身分」、「地方派系與黑金轉戰縣或立委選舉」，飽受批評；但如今綠營不再禮讓基進黨，且提名被國民黨稱為「陳柏惟2.0」的林靜儀，正當性也可能受質疑。
林靜儀網路聲量高於眾多潛在候選人，欲以複製2020年陳柏惟勝選模式之姿，催出年輕人選票，但顏家在台中第二選區的動員能量不容小覷，從刪Q一役就知道，即便是網路聲量爆表的陳柏惟，最後10天仍需下鄉苦行勤走基層，且顏近年來積極改變形象、拉攏年輕選票。台中市補選，仍是陸戰為主，林靜儀的空戰優勢難發揮。
此外，就地方現況而言，林靜儀之前為陳柏惟助選時，喊出「在台中選要穿防彈背心」，在台中鄰里間已傳開，在地選民對其污名化台中相當不諒解，因此好感度並不高，林靜儀若想參選，也許得先跟市民道歉，才能跨過關卡。
不過，民進黨的態勢明顯，國民黨混沌不明，尤其是被視為補選熱門的顏家仍不願鬆口。若顏寬恒有心競逐，提早承擔也未必是壞事，早點佈局並安排行程，力拚公投過關，也能為自己造勢。