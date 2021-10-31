百貨週年慶！專家刷卡教戰指定通路搭百貨量販Pay賺回饋

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不過，Money101總經理朱本傑指出，百貨週年慶的滿額禮規則越來越複雜，同時各大百貨公司也因應五倍券而推出相應的優惠活動，建議消費者在購物時可先查看百貨週年慶目錄，藉此了解手上持有的信用卡優惠以及五倍券優惠規定，同時規劃好購物清單。沒有百貨聯名卡的消費者則建議使用無回饋上限的信用卡，搭配百貨行動支付，也能將回饋拿好拿滿。
此外，隨著年底將近，各大百貨因應五倍券推出全館滿額活動，搭配自家推出APP串連多元的支付系統，讓使用不同支付方式的民眾都能拿到回饋。而信用卡方面則推薦回饋無上限的信用卡，如花旗銀行現金回饋Plus鈦金卡、聯邦銀行賴點卡、富邦銀行J卡皆享有2%無上限的回饋，其中富邦J卡更針對指定百貨公司推出分期付款滿額回饋刷卡金的活動，最高可加碼回饋600元。而近期討論度高的國泰CUBE卡則有高達3%的回饋無上限，成為新戶申辦的熱門首選。另外星展銀行推出的eco永續卡不限通路也有3%的現金回饋。
以花旗銀行現金回饋Plus鈦金卡來說，新戶於12月31日申請，綁定11大行動支付，可享有前3個月帳單10％回饋。聯邦銀行賴點卡也針對新戶新戶推出專屬通路優惠，滿額享300點LinePoints的，揪團申辦還有機會加碼最多回饋1200點。
國泰世華CUBE卡針對新戶則推出滿額禮最高800點小樹點（1點=1元）的優惠活動。星展銀行eco永續卡則是推出新戶綁定五倍券加碼獲得2000元現金回饋，另外首刷滿額還可把小米手環6帶回家，有想辦卡的民眾可以一併參考，讓回饋最大化。
除了刷信用卡及使用五倍券之外，行動支付使用率也在持續提高，各家銀行也積極宣傳自家APP，除了吸引新會員的加入，更可將會員卡數位化，搭配APP本身的支付系統，增加會員的黏著度。凱基銀行魔Buy悠遊鈦金卡看準這個趨勢，針對5家百貨公司推出高達8%的現金點回饋，指定APP及通路包含101Pay、微風Breeze Pay、京站QPay、環球購物中心GM Pay、誠品生活eslite Pay，未來也將推出更多的綁定優惠回饋給消費者。