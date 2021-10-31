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百貨週年慶！專家刷卡教戰指定通路搭百貨量販Pay賺回饋

▲2021年下半年隨著疫情趨緩，百貨零售等通路也逐漸迎來曙光，加上政府力推五倍券的政策，民眾消費信心回升，不僅各大百貨更卯足全力衝刺業績，發卡銀行也祭出刷卡優惠。（示意圖／NOWnews資料照）
▲2021年下半年隨著疫情趨緩，百貨零售等通路也逐漸迎來曙光，加上政府力推五倍券的政策，民眾消費信心回升，不僅各大百貨更卯足全力衝刺業績，發卡銀行也祭出刷卡優惠。（示意圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-10-31 10:32:41

2021年下半年隨著疫情趨緩，百貨零售等通路也逐漸迎來曙光，加上政府力推五倍券的政策，也讓民眾消費信心回升，不僅各大百貨更卯足全力衝刺業績，包括陸續展開的百貨週年慶，發卡銀行亦祭出刷卡優惠，但怎麼樣聰明刷卡消費？專家提供刷卡攻略，建議購物時先查看百貨週年慶目錄，了解手上持有的信用卡優惠及五倍券優惠規定，同時規劃好購物清單，沒有百貨聯名卡的消費者建議使用無回饋上限的信用卡，搭配百貨行動支付，也能將回饋拿好拿滿。

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由於下半年度由於信用權益大洗牌，除了回饋機制條件規則較多，回饋也有調降，加上往年週年慶的消費金額較高，所以有限額的回饋容易受限而無法拿好拿滿，Money101調查統計，高達67%人傾向於週年慶期間，使用回饋無上限的信用卡搭配百貨公司自身提供滿額優惠將回饋最大化。

不過，Money101總經理朱本傑指出，百貨週年慶的滿額禮規則越來越複雜，同時各大百貨公司也因應五倍券而推出相應的優惠活動，建議消費者在購物時可先查看百貨週年慶目錄，藉此了解手上持有的信用卡優惠以及五倍券優惠規定，同時規劃好購物清單。沒有百貨聯名卡的消費者則建議使用無回饋上限的信用卡，搭配百貨行動支付，也能將回饋拿好拿滿。

此外，隨著年底將近，各大百貨因應五倍券推出全館滿額活動，搭配自家推出APP串連多元的支付系統，讓使用不同支付方式的民眾都能拿到回饋。而信用卡方面則推薦回饋無上限的信用卡，如花旗銀行現金回饋Plus鈦金卡、聯邦銀行賴點卡、富邦銀行J卡皆享有2%無上限的回饋，其中富邦J卡更針對指定百貨公司推出分期付款滿額回饋刷卡金的活動，最高可加碼回饋600元。而近期討論度高的國泰CUBE卡則有高達3%的回饋無上限，成為新戶申辦的熱門首選。另外星展銀行推出的eco永續卡不限通路也有3%的現金回饋。

以花旗銀行現金回饋Plus鈦金卡來說，新戶於12月31日申請，綁定11大行動支付，可享有前3個月帳單10％回饋。聯邦銀行賴點卡也針對新戶新戶推出專屬通路優惠，滿額享300點LinePoints的，揪團申辦還有機會加碼最多回饋1200點。

國泰世華CUBE卡針對新戶則推出滿額禮最高800點小樹點（1點=1元）的優惠活動。星展銀行eco永續卡則是推出新戶綁定五倍券加碼獲得2000元現金回饋，另外首刷滿額還可把小米手環6帶回家，有想辦卡的民眾可以一併參考，讓回饋最大化。

除了刷信用卡及使用五倍券之外，行動支付使用率也在持續提高，各家銀行也積極宣傳自家APP，除了吸引新會員的加入，更可將會員卡數位化，搭配APP本身的支付系統，增加會員的黏著度。凱基銀行魔Buy悠遊鈦金卡看準這個趨勢，針對5家百貨公司推出高達8%的現金點回饋，指定APP及通路包含101Pay、微風Breeze Pay、京站QPay、環球購物中心GM Pay、誠品生活eslite Pay，未來也將推出更多的綁定優惠回饋給消費者。

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