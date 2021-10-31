時力最新民調　56%滿意蔡英文執政

時代力量今（31）日公布最新民調，56.1%民眾滿意蔡英文總統施政、49.9%滿意行政院長蘇貞昌施政。至於新竹市是否合併升格，39.3%受訪者認為該維持現狀。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-31 11:49:18｜2021-10-31 12:01:39
時力以執政滿意度、合併升格、轉型正義、物價飆漲與城中城大火為議題進行民調。對於蔡英文總統就任以來表現，18.2%十分滿意、37.9%還算滿意、17.5%不太滿意、17.8%非常不滿意、8.6%無明確意見。與10月3日時力所做民調56%滿意蔡英文施政相比，因此呈現持平情況。
對於蘇貞昌就任以來的表現，12.9%十分滿意、37%還算滿意、19.2%不太滿意、23%非常不滿意、7.9%無明確意見。10月3日時力民調，蘇貞昌施政滿意度為49.5%。
有關新竹縣市合併升格成第7都的主張，有13.7%支持新竹縣市合併升格、3%支持新竹縣市與苗栗縣市合併升格、39.3%民眾偏好維持現狀、27.6%認為應該進行全國區域重劃、5.5%支持新竹縣市合併，但先不升格。
本次調查對象為台灣全國年滿20歲的一般民眾，採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，調查時間10月23日至27日，共完成1068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。