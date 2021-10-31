日本眾院大選登場　首相岸田盼以支出承諾搏民心

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日本在經歷新增染疫人數創紀錄新高，以致東京奧運不但推遲一年、還破天荒閉門舉行後，目前病例數已大減，多數防疫限制措施也已解除。不過，分析人士指出，雖然這也許可以緩解部分選民的挫折感，但自1950年代創黨以來幾乎持續掌權的自民黨有可能失去席次，且可能難以維持其支配性多數優勢。
64歲的岸田曾承諾要頒布金額數十兆日圓的全新振興方案，要來對抗COVID-19疫情對這個全球第3大經濟體的衝擊。
岸田也主張經濟大幅成長的果實，不能被一小部分的人獨占，必須以提升每一個人薪資的方式，讓大家都能確實感受到經濟成長果實。
他曾概述計畫，要依據所謂「新資本主義」來更加公平地分配財富，不過細節目前仍模糊不清。
據路透社報導，新任首相岸田雖然大幅增加軍事支出，並對中國採取更強硬的路線，卻一直難以提出扶貧的政策。
近幾十年來，反對自民黨的選票分散在多個主要反對黨之間，但這一次，5個反對黨加強合作，要削弱自民黨的壟斷地位。
美國譚普大學（Temple University）亞洲研究助理教授庫切克（Michael Cucek）向法新社表示，儘管如此，自民黨在日本政治舞台上仍享有「龐大優勢」。
他指出，「選舉制度對他們有利」，因為自民黨在全國擁有強大的支持者網絡。
美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）資深研究員史密斯（Sheila A. Smith）在部落格文章中寫道：「首相更換頻繁是日本以外許多地方的人所擔心的弱點，如果岸田首相要解決日本棘手的全國議題，將需要一個團結一致的政黨，並在10月31日的選舉中表現優異。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101031