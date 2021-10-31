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連5漲！中油明日起汽、柴油各調漲0.1元及0.7元

▲連5漲！台灣中油宣布，11月1日起汽、柴油各調漲0.1元及0.7元。（圖／NOWnews資料圖片）
▲連5漲！台灣中油宣布，11月1日起汽、柴油各調漲0.1元及0.7元。（圖／NOWnews資料圖片）

記者顏真真/台北報導

2021-10-31 12:10:21｜2021-10-31 12:10:49

台灣中油公司宣布，自明（1）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28.0元。台灣中油強調，本周油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽油吸收0.6元，柴油吸收1.0元。

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台灣中油指出，本周因沙烏地阿拉伯宣稱石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）將維持溫和增產計畫、北半球寒冬將至使油價上漲，惟中國大陸COVD-19疫情復燃、美國商用原油庫存意外增加427萬桶等因素又抑制油價上揚，導致油價震盪、漲勢趨緩，惟亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）的零售價格仍較前周上揚。

本周浮動油價調整原則的調價指標7D3B均價上漲0.15美元，新台幣兌美元匯率升值0.095美元。但為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)的限制，台灣中油吸收此部分調幅，只是因亞洲鄰近國家油價上漲，因此吸收幅度減少，吸收後與上周零售價比較汽、柴油應各調漲0.7元及1.3元，換算95無鉛汽油每公升32.3元。

因此，台灣中油進一步再啟動油價平穩措施，超出的2.3元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽油吸收0.6元，柴油吸收1.0元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元及0.7元。

而本周依油價公式丶維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整的0.6元及1.0元由台灣中油吸收，累計2021年至9月底止，台灣中油共吸收57.56億元。

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