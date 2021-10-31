駁周玉蔻神棍說　顏清標：很不尊重、我又不會跳乩

名嘴周玉蔻日前指大甲鎮瀾宮媽祖遭綁架、董事長顏清標是神棍、高呼還媽祖自由，鎮瀾宮今（31日）於廟埕開記者會，要求周玉蔻自重，莫污辱上百萬信徒。董事長顏清標喊話：「故意把我們打成黑五類，怎麼謾罵我都沒有關係，但傷害鎮瀾宮、傷害我的家人是最不好的。」
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-31 11:27:06
鎮瀾宮全體董監事出席記者會，由律師宣讀聲明，強調顏清標自1997年當選董事長以來，一直取之於社會用之於社會，並無外界指控的不當行為。律師表示，董事長和媽祖都是寬宏大量的，對於媒體的污蔑行為，不會採取提告等司法舉動，但有必要向社會大眾和媽祖信眾澄清，讓大家了解事實真相。
顏清標親自反駁神棍說，指一根竹竿打翻一船人：「（她）說我是神棍，我又不會跳乩！乩童是神附身，資格很嚴格，她講的話對我、對我們台灣的寺廟都很不尊重。」
媒體問他最近頻繁遭受攻擊，是否和中二立委補選有關？顏清標說：「這些攻擊都是故意的，把我們打成黑五類，現在媒體都是他們的嘛！這些話對我來講絕對有傷害啦！但傷害到我的家人是最不好的。選舉的事情我會好好思考，適當的時機再對外說明。」
關於學者質疑鎮瀾宮董監事選舉投票不透明，顏清標有點動氣的說：「學者講話都是不用負責任的啦！他們當教授，我們沒有讀什麼書，尊重他們啦！但是選舉他們有來看過嗎？每個人都要領票都要簽名、章是自己蓋的，當地里長、鄰長的知識那麼低嗎？學者如果有興趣的話，下次可以當場來看。」
他強調：「如何謾罵我都沒有關係，但鎮瀾宮所有的董監事、所有來自海內外，遶境上百萬信眾，難道都是傻子嗎？。」對於林靜儀說，在中二選區參選要穿防彈衣，顏清標笑著說：「你問問哪個曾經穿過啊！」