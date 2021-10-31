印尼泡麵一包才8元！網愣：為何夯不起來 眾人秒答2理由
泡麵因為其便利性的緣故，成為不少人宵夜或者正餐的選擇，而除了本土泡麵以外，國外進口的泡麵也非常多，而說到最便宜的泡麵，絕對不可忘記一包只要8~10元的印尼泡麵，因為價格便宜，深受民眾喜愛。不過，就有網友好奇討論「為什麼一包泡麵8元的不買，大家還是要買60元的泡麵？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 12:45:20
原PO在PTT貼文指出「印尼泡麵40包才299元，一包不用8元，但是滿漢大餐現在都已經漲到59元，有七倍的差別，我是真的看不懂，明明台灣就有便宜的印尼泡麵可以吃，為什麼大家還是都會去買比較貴的泡麵，有什麼原因嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「畢竟外國口味....味道太重，不是台灣人普遍口味」、「那個醬包，評價落差非常大，我覺得還不錯，但老婆覺得很難吃」、「我個人就不喜歡外國口味，覺得難吃」、「這泡麵是好吃，不過不敢天天吃，太鹹了」、「口味太重，台灣人還是喜歡本土泡麵居多」、「口味太重，真的很鹹」。
另外，也有人認為「沒出碗裝的，只能用煮的，也是硬傷」、「印尼泡麵要吃三包，而且還要煮加蛋，很麻煩」、「碗裝泡麵吃完就丟，印尼泡麵還要煮啊」、「只能用煮的，用泡的非常不好吃」、「印尼泡麵就不能熱水泡，要要煮的呀」。（編輯：張嘉哲）