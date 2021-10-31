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草東鼓手猝逝　前團員曝燦笑舊照哀悼

▲「Triple Deer」團員在社群媒體上發文悼念蔡憶凡（中）。（圖／翻攝Triple Deer IG）
▲「Triple Deer」團員在社群媒體上發文悼念蔡憶凡（中）。（圖／翻攝Triple Deer IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-10-31 13:31:45｜2021-10-31 13:34:19

金曲樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡（凡凡）昨（30）日被發現在防疫旅館身亡，得年26歲。而她曾在新竹後搖滾樂團「Triple Deer」擔任鼓手3年的時間，她的前團員們得知噩耗後，紛紛發文哀悼。

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「Triple Deer」的吉他手楊永純在IG貼出黑白照，並發文：「不想說出口，說了很像就是真的，謝謝你帶來的一切，除了那些我接不住的，我想到關於你的一切都是好的，不會停止想念你，想念你，再多的願望都換不回昨天，大家都多保重。」雖然文中沒有提及蔡憶凡，但字句中充滿了不捨與哀傷。

▲草東沒有派對鼓手蔡憶凡（右二）驚傳逝世。（圖／NOWnews影像中心）
▲「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡（右二）驚傳逝世。（圖／NOWnews影像中心）
而「Triple Deer」的貝斯手沈品嫺則是貼出與蔡憶凡的昔日合照，並在IG寫道：「最愛的樹洞消失了，任性的傢伙...任性的傢伙...」合照中，蔡逸凡對著鏡頭露出燦爛的笑容，人卻已經消逝，沈品嫺也感傷的說：「這個笑容永遠在我的記憶中。」

▲沈品嫺在IG發文悼念蔡憶凡。（圖／翻攝沈品嫺IG）
▲沈品嫺在IG貼出蔡憶凡（後）燦笑的舊照片。（圖／翻攝沈品嫺IG）
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