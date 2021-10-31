COP26氣候峰會將揭幕　主辦城市示威先登場

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她發推文寫道：「終於來到格拉斯哥參加#COP26！也感謝你們的熱烈歡迎。」18歲的童貝里昨天在倫敦參加反對全球銀行的小型抗議活動，指控這些銀行破壞地球穩定、置許多人的生命於險境。
來自全球各地的行動主義者紛紛來到格拉斯哥，主辦單位預料11月5日的大型示威活動將有多達10萬人現身。
今天參與抗議的人士來自四面八方，包括數個其他歐洲國家，有些人長距離步行而來，為了在這場聯合國會議上表達不滿；會議將從明天展開，11月12日落幕。
包括美國總統拜登在內逾100位領袖預計將出席峰會，這場峰會被視為對抗氣候變遷的至為關鍵一役。
示威民眾稍早遊行穿越這座蘇格蘭最大城的市中心，高舉標語上面寫著「別光說不練」和「停用化石燃料」等口號。
這些抗議群眾是由直接行動環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）成員率領，該團體藉由抗議策略讓全球各地城市陷入停頓，矢言要在格拉斯哥如法炮製。
與此同時，世界20大經濟體組成的20國集團（G20）各國元首也正在義大利首都羅馬舉行峰會。路透社報導，數以千計民眾今天走上羅馬街頭，呼籲國際領袖採取行動對抗氣候變遷，並確保COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗公平分配。
氣候行動主義者領導遊行隊伍，手持五彩繽紛的標語、擊鼓跳舞，要求世界領袖拯救地球。
環保人士和學生及工人團體在高度戒備的羅馬遊行，市區部署多達6000名警察和約500名軍人以維持秩序。地鐵站紛紛關閉，公車路線也因G20峰會而改道。
示威民眾今天沿著台伯河（Tiber River）河岸遊行時也高舉大型橫幅，上面寫著「停止專利，疫苗乃全球權利」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101031