民進黨定調反萊豬等於反美豬！柯文哲：典型政治操作

12月18日將舉行萊豬與藻礁等四大公投，台灣民眾黨原先定調為「兩好兩壞」，如今改定調為「兩好」。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今（31）日表示，公投最大問題是變成藍綠意識形態對決，並批評民進黨操作反萊豬成反美豬是典型政治操作。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-31 14:27:39
柯文哲今日參加民眾黨苗栗縣黨部成立大會，媒體聯訪時詢問公投議題，柯文哲指出，這次公投最大的問題是變成藍綠意識型的對決，事實上更重要是討論，以外科為例，開個癌症，不是說只開一刀或化療或標靶治療，應該是混合式；他在很多場合表明過反對「核四」，但核四不蓋，能源問題如何解決，甚至產業配套要講清楚，藻礁問題就是當年把深澳電廠停掉，當年為了蘇貞昌要選新北市長，為了政治理由才把深澳電廠環評突然停掉，後來才在桃園改蓋第三天然氣接收站，社會需要討論對話、理性解決，但很不幸常看到是仇恨動員，這不是我們所喜歡。
針對藻礁公投，柯文哲表示，保護藻礁其實是一種環保態度，目前能源政策很混亂，大家搞不清楚，包括在立法院杯葛，亂七八糟，並沒有未實際解決問題，就他聽好像一句話很有趣，要嘛解決問題，不能不解釋問題，又不解決問題就變成執政的傲慢。
對於反萊豬議題被民進黨操作為「反美豬」，柯文哲強調，反萊豬的態度很清楚是源頭管理、明白標示，只要在屠宰前3天停藥，把飼料中萊克多巴胺拿掉，血中要測得出來不太容易，事實上，買家本來就可要求在飼養過程加一些條件，但民進黨把反萊豬變反美豬，典型的政治操作，反萊豬和反美豬不一樣，不是萊豬就是美豬，不是美豬就是萊豬，這根本是二回事。
至於台中第二選區立委民眾黨是否放棄推派入選？柯文哲表示，已授權台中地方黨派尋找人選，但如果連縣議員人選都還沒有著落，有辦法去直接選立委？這個問題要務實的去考量。