獨／旁人勸別傻了！陳美鳳曝光枕邊人　坦言仍相信愛情

陳美鳳枕邊人終於曝光！日前她秀出絕美床照，躺在床上裸露光滑美背，旁邊還放著一朵玫瑰花，附文「浪漫的夜，你跟他睡了嗎？」讓網友驚訝「誰幫妳拍的？」懷疑新桃花出現，結果正式揭曉，原來和美鳳姊有肌膚之親的是代言的寢具品牌，她今（31）日在臉書釋出宣傳照，表示對愛情並未失望，「女人嘛，心靈上當然有點期待，一份成熟珍貴的愛情，不會因環境、年齡、背景而受限」。





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▲陳美鳳代言醫療級寢具品牌，改善困擾的失眠。（圖 / 翻攝陳美鳳FB）

▲陳美鳳照片情境引人聯想。（圖／陳美鳳FB）

▲陳美鳳拍攝寢具廣告，難得小露香肩。（圖 / 讀者提供）

陳美鳳向《NOWnews今日新聞》表示，天氣濕冷真的很難入睡，整晚手腳都冰冷，挑選代言寢具很重要，「最近朋友送我一組有遠紅外線功能的科技保暖被，試蓋後竟可以讓我溫暖的一覺到天明，太神奇了，真的好開心，淺眠、失眠一直是我煩惱的問題，現在有了這神奇的被子後，好睡太多了，超級感謝我朋友啦！」





被封為「最美歐巴桑」的陳美鳳，美貌、財富都不缺，唯獨欠缺好男人照顧，與前夫David的一段婚姻糾纏4年才順利離婚，她頗有感慨地說「有人說別傻了，哪個男人會喜歡上年紀的女人，一定是為了什麼目地」，儘管如此，她對愛情還是抱著期待，「這是我的愛情觀，與任何人無關，幸福仍然值得等待」。





陳美鳳闡述戀愛觀很簡單，「我想要的是歲月靜好，有酸、有甜、有苦，有著共度人生好難的相處默契」，恢單6年後享受單身，重心都放在工作上，經營臉書有成，累積一票死忠粉絲，她笑說，和家人享受天倫之樂，跟閨蜜小酌怡情就是一種幸福，會耐心等候愛情。





▲陳美鳳（戴粉紅帽者）愛和朋友小酌，被陶晶瑩曝光根本是豪飲。（圖／翻攝陳美鳳FB）

結果被陶晶瑩吐槽：「第四句我就不信了！你們都是大酌啊！」她笑著回覆：「本來是小酌，哪知一不小心就變豪飲惹！」同是美魔女的方文琳則留言「無論什麼年紀都可以享受戀愛的（我也要）」，好姊妹相約繼續等待新桃花出現。



