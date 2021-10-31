羅智強曝夜宿凱道49天經費！酸民進黨豪華宣講砸5800萬

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羅智強提及，由於週三才正式開始籌備，時間不到３天，非常倉促、也來不及募款，預估49天的活動，希望總經費壓在150萬元以下，這些活動經費一部分是從他所著的《百萬網紅不是夢》收入支應，一部分是朋友的贊助。
羅智強進一步說明，當初以為每天3萬元保證金，以為49天下來要147萬，還打電話給長年力挺他的一位老師，先借150萬支應保證金，後來發現搞錯金額，實際上是每2天要押3萬元的保證金，約75萬，最後先退回超借的75萬。
「比起民進黨國家機器的大鯨魚，和民進黨5800萬的超豪華說明會相比，和民進黨10多億用人民納稅錢堆出來的大內宣密帳相比，凱道夜宿簡直寒酸到丟人現眼。」羅智強說，以前民進黨也是街頭出身，富貴莫嫌貧賤人，比財力，國民黨和自己都比不上財大勢大的民進黨，但比決心、志氣、毅力是民進黨的千倍萬倍。
羅智強指出，民進黨早就忘了街頭，吃香喝辣，也不會知道露宿凱道的感覺，所以早就忘掉人民的付託，才會背叛公投、背叛食安、背叛藻礁，以為金山銀山、金彈銀彈，就能夠隻手遮天、顛倒是非，就用1218的4大公投，擊破民進黨的傲慢、懲罰民進黨的背叛，「我會繼續夜宿街頭，直到公投投票的那一天」。