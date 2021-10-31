COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

羅智強曝夜宿凱道49天經費！酸民進黨豪華宣講砸5800萬

▲藍綠年底決戰公投，羅智強發起夜宿凱道49天。（圖／國民黨文傳會提供）
▲藍綠年底決戰公投，羅智強發起夜宿凱道49天。（圖／國民黨文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-31 15:06:37｜2021-10-31 15:09:36

為了迎戰年底公投，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強啟動夜宿凱道49天，被民進黨諷「寒酸」。對此，羅今（31）日公布經費，並稱與民進黨砸5800萬舉辦的「超豪華說明會」相比，國民黨確實寒酸到丟人現眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅智強及數名國民黨民代昨晚完成第一晚的夜宿凱道活動。羅今早表示，「比起偉大超有錢、狠砸5800萬辦100場大造勢的蔡英文、民進黨相比，我們真的很寒酸」，他指出，計畫在黨內會議提出時，他就已經告訴秘書長黃健庭，自己會自籌經費，不花國民黨的錢。

羅智強提及，由於週三才正式開始籌備，時間不到３天，非常倉促、也來不及募款，預估49天的活動，希望總經費壓在150萬元以下，這些活動經費一部分是從他所著的《百萬網紅不是夢》收入支應，一部分是朋友的贊助。

羅智強進一步說明，當初以為每天3萬元保證金，以為49天下來要147萬，還打電話給長年力挺他的一位老師，先借150萬支應保證金，後來發現搞錯金額，實際上是每2天要押3萬元的保證金，約75萬，最後先退回超借的75萬。

「比起民進黨國家機器的大鯨魚，和民進黨5800萬的超豪華說明會相比，和民進黨10多億用人民納稅錢堆出來的大內宣密帳相比，凱道夜宿簡直寒酸到丟人現眼。」羅智強說，以前民進黨也是街頭出身，富貴莫嫌貧賤人，比財力，國民黨和自己都比不上財大勢大的民進黨，但比決心、志氣、毅力是民進黨的千倍萬倍。

羅智強指出，民進黨早就忘了街頭，吃香喝辣，也不會知道露宿凱道的感覺，所以早就忘掉人民的付託，才會背叛公投、背叛食安、背叛藻礁，以為金山銀山、金彈銀彈，就能夠隻手遮天、顛倒是非，就用1218的4大公投，擊破民進黨的傲慢、懲罰民進黨的背叛，「我會繼續夜宿街頭，直到公投投票的那一天」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀