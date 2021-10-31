飼主買「驅貓神器」防堵主子 網看照片笑炸：穴道按摩？
只要貓咪有心，哪裡都阻止不了牠！相信許多貓奴都一定感同身受，即使非常愛自家主子，但也有不想讓牠們逗留的地方，日本就有一名網友買了一款「驅貓神器」想要限制貓咪的活動範圍，但是網友一看全都笑翻了！
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 15:40:14
推特帳號@vivi_nyaa的飼主養了一隻名叫「比比（びび）」的白底虎斑貓，目前5個多月大，正值活潑好動的年紀，雖然很愛撒嬌，但為了不想讓牠跳上桌子亂撞東西，飼主到百元商品店購買一款「防貓刺墊」鋪在桌上，豈料當飼主再回來看時，眼前的景象卻讓奴才哭笑不得！
原來比比不僅早已跳上桌，甚至完全不把驅貓墊看在眼裡，直接整隻貓大剌剌地趴在刺墊上，而牠一臉毫不在乎的表情，似乎完全沒感受到任何不舒服的疼痛，反而像是將刺墊當成「穴道按摩神器」，讓飼主當下超級傻眼！
飼主將比比的照片分享在網路上，沒想到許多網友都紛紛笑說：「貓貓的表情透露了一切，這完全沒用」、「不管怎麼做，人類都不會勝過貓咪的」、「就說貓是液體了」、「結果主子順便做個按摩」、「說好的驅貓呢？」另外也釣出不少苦主分享自家的「災情」，只能說只要主子想要，哪裡都是牠的天下啦！（編輯：陳珮瑜）