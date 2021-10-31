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飼主買「驅貓神器」防堵主子　網看照片笑炸：穴道按摩？

▲日本一名飼主買了「驅貓墊」卻意外變成「按摩神器」！（圖／twitter帳號vivi_nyaa）
▲日本一名飼主買了「驅貓墊」卻意外變成「按摩神器」！（圖／twitter帳號vivi_nyaa）

編輯中心/綜合報導

2021-10-31 15:40:14

只要貓咪有心，哪裡都阻止不了牠！相信許多貓奴都一定感同身受，即使非常愛自家主子，但也有不想讓牠們逗留的地方，日本就有一名網友買了一款「驅貓神器」想要限制貓咪的活動範圍，但是網友一看全都笑翻了！

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▲飼主家的白底虎斑貓「比比（びび）」目前5個多月大，天生自備可愛的「小口罩」。（圖／twitter帳號vivi_nyaa）
▲飼主家的白底虎斑貓「比比（びび）」目前5個多月大，天生自備可愛的「小口罩」。（圖／twitter帳號vivi_nyaa）
推特帳號@vivi_nyaa的飼主養了一隻名叫「比比（びび）」的白底虎斑貓，目前5個多月大，正值活潑好動的年紀，雖然很愛撒嬌，但為了不想讓牠跳上桌子亂撞東西，飼主到百元商品店購買一款「防貓刺墊」鋪在桌上，豈料當飼主再回來看時，眼前的景象卻讓奴才哭笑不得！

▲比比相當愛撒嬌，個性活潑又好動。（圖／twitter帳號vivi_nyaa）
▲比比相當愛撒嬌，個性活潑又好動。（圖／twitter帳號vivi_nyaa）
原來比比不僅早已跳上桌，甚至完全不把驅貓墊看在眼裡，直接整隻貓大剌剌地趴在刺墊上，而牠一臉毫不在乎的表情，似乎完全沒感受到任何不舒服的疼痛，反而像是將刺墊當成「穴道按摩神器」，讓飼主當下超級傻眼！

▲日前飼主買了防貓刺墊放在桌上，沒想到比比似乎將它當成「穴道按摩神器」在上面躺好躺滿！（圖／twitter帳號vivi_nyaa）
▲日前飼主買了防貓刺墊放在桌上，沒想到比比似乎將它當成「穴道按摩神器」在上面躺好躺滿！（圖／twitter帳號vivi_nyaa）
比比：什麼？這不是按摩器嗎？朕港覺很蘇湖啊！（圖／twitter帳號vivi_nyaa）
▲比比：什麼？這不是按摩器嗎？朕港覺很蘇湖啊！（圖／twitter帳號vivi_nyaa）
飼主將比比的照片分享在網路上，沒想到許多網友都紛紛笑說：「貓貓的表情透露了一切，這完全沒用」、「不管怎麼做，人類都不會勝過貓咪的」、「就說貓是液體了」、「結果主子順便做個按摩」、「說好的驅貓呢？」另外也釣出不少苦主分享自家的「災情」，只能說只要主子想要，哪裡都是牠的天下啦！（編輯：陳珮瑜）

▲其他網友也分享自家防貓刺墊失敗的災情……（圖／twitter帳號nana_lucky777）
▲其他網友也分享自家防貓刺墊失敗的災情……（圖／twitter帳號nana_lucky777）
▲原來根本就不是什麼驅貓墊，根本就是主子的睡墊啊（誤）！（圖／twitter帳號LucDriverNT）
▲原來根本就不是什麼驅貓墊，根本就是主子的睡墊啊（誤）！（圖／twitter帳號LucDriverNT）

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