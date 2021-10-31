公投攸關未來！綠「太陽花世代」不悲觀　基層宣講拚認同

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吳沛憶說，近來公投漸漸加溫，自己在選區中正萬華的社區發現，最大的問題是民眾「不知道為甚麼要公投」、「不瞭解發起人是誰」，甚至有人以為是政府發起的。而此次4案背後都是大政策，有很複雜的背景需要去分析跟了解，確實鄉親疑惑蠻多的。
吳沛憶認為，在沒有充分資訊的情況下投票是非常危險的，而且也與公投所訴求希望達成的民主違背，自己是民意代表，就是在接觸基層時透過座談會、發文宣面對面的機會加以說明，要讓民眾知道，這些都是影響台灣非常深遠的問題。
黃守達則說，太陽花學運對他來說，是改變跟衝擊，也開始思考接下來應該怎麼辦，因為透過一場學運，並沒有達成預期訴求 ，雖然服貿被擱置，但到底完成了甚麼大家不知道，也因此其決定進到體制內改變。
黃守達說，公投都是少數人炒作出來的，其實這些議題對大多數台中市民來說是無感的。不過國民黨會用很多話術去恐嚇、誘導，所以自己對於議題上的溝通和說明，早在今年5、6月就開始。
黃守達說，民進黨當時就已定調要積極宣講，但遇到疫情很多活動隨之暫緩，不過民間力量沒有停下來，現在在選區遇到民眾，已經沒有之前的焦慮。民進黨提出「4個不同意」，是一套環環相扣、有所根據的論述，目前態勢上，基層溝通遊說會有越來越好的傾向。
黃守達說，他本身對公投結果沒有這麼悲觀，目前看起來國民黨招數已盡，幾個公投互相衝突、矛盾，接下來是反攻的時候了。
何孟樺也說，太陽花學運幾天下來，對於整體走向感到有些憂鬱，到底應該怎麼樣跟政府溝通協調。現在回想起來，因為那時是在體制外，所以沒有這麼順利，這也是現在進到體制內持續在做的事情。
何孟樺說，自己2016年畢業後，擔任過民進黨發言人、青年部主任，也曾在國安會工作，這些幕僚工作經驗的累積後，也讓其一直有在思考，要不要走到台前做政治決策，最後說服了自己，確定投入2022年台北市議員選舉民進黨內初選。
針對公投，何孟樺談到，每一個年輕的政治工作者，都應該要努力動起來，跟民眾溝通各項議題，讓民眾能夠瞭解。她說，此次4大公投相當重要，蠻多議題都關係到國際關係、台灣的能源走向，現在自己在基層跑，越來越多人開始討論，這也代表政治工作者要繼續更努力地說服民眾。
黃韋鈞說，參與太陽花這麼大的社會事件後發現，提出來的訴求必須要透過修法，一定要靠體制內的改革才有機會實質改變。自己經過思考後，才在當完替代役後進入立院參與法案革新，在立委蘇巧慧辦公室參與法案、新聞等很多面向的工作，針對同婚議題也與相關團體溝通，許多的進步法案都有參與。
黃韋鈞不諱言，年底公投對民進黨來講，確實是艱鉅挑戰，但是並非沒有希望。相比2018年，大家都有過去的創傷，反而更知道怎麼樣去防止國民黨透過政治操弄議題，自己是年輕的基層政治工作者，要做的就是走入民間、走進每一個能夠走進去的地方，讓民眾了解政府施政的來龍去脈。
黃韋鈞提及，2018年時，公投的宣傳比較多是網路懶人包，但最終效果並不好，沒有打入民眾。這次除了網路串連說服之外，更重要的是面對面溝通，自己努力讓牽涉國家發展的複雜議題簡化，好讓民眾在短時間內能夠了解與認同，這就是現在最重要的工作，也讓民眾看出年輕政治工作者的決心。
黃韋鈞說，年底絕不能讓惡意的公投得逞，否則對台灣的影響，並不單單只是選舉結果，而是日後對台灣產業發展、能源轉型有更多重大的阻礙。