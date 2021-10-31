通膨風險升 外銀：各國央行貨幣政策分歧也帶來投資機會
全球貨幣政策正在分化，鷹派和鴿派央行之間的差距不斷擴大。瑞銀財富管理投資總監辦公室發布最新報告中指出，英國央行近日給出了明確的加息信號，行長貝利表明不得不採取行動，以應對不斷升溫的通貨膨脹風險。而各國央行似乎正走在3條不同速度的車道上，這種差異為投資者創造了機會，貨幣分化程度加大，而且近期美國國債收益率的升勢可能持續，美元兌歐元、瑞郎和日圓的溢價或會擴大。
記者顏真真/台北報導
2021-10-31 15:28:29｜2021-10-31 15:29:31
瑞銀指出，挪威和紐西蘭等幾個較小的國家一直是緊縮政策的先鋒。今（2021）年9月，挪威央行成為首家在疫情後加息的主要西方央行，官員表示經濟活動已經高於疫情前水平，12月甚至可能再次加息。另外，紐西蘭3季度通膨升至4.9%的10年高點，該國央行已緊隨挪威在10月初加息，為7年來首次。
歐洲、瑞士和日本央行似乎在全球緊縮大潮中落後。瑞銀分析，儘管歐洲央行上調了今、明年經濟增長和通膨預測，但預計2023年通膨仍將低於目標2%。在其他央行逐步結束購債計畫之際，歐洲央行在未來數月仍料將繼續購買債券。
此外，瑞銀認為瑞士不會結束負利率政策，瑞士央行最近稱瑞郎估值仍高，並暗示在必要時干預外匯市場，目前政策利率維持在-0.75%。最後，日本新任首相表明支持央行延續超寬鬆的貨幣政策。
市場也確信美聯準會即將收緊貨幣政策。上周美國2年及10年期國債收益率差收窄了約12個基點，令收益率曲線更趨平坦，顯示投資者的加息預期提前了。目前市場定價顯示，明年6月前加息的可能性約為50%。美聯準會在9月政策會議上，贊成明年升息和主張等到2023年才加息的官員人數各占一半，在11月會議上，央行可能顯示明年加息的傾向。
因此，隨著極寬鬆的貨幣政策在各地以不同的速度結束，瑞銀也預計貨幣分化程度加大。相對於挪威和英國「鷹派」央行，歐洲和瑞士「鴿派」央行之間的政策差異，應導致收益率擴大，從而有利於挪威克朗和英鎊。此外，近期美國國債收益率的升勢可能持續，美元兌歐元、瑞郎和日圓的溢價或會擴大。