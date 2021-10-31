陳柏惟中二趴趴走深耕地方　罷免後首度與蔡英文同框

被罷免的前基進黨立委陳柏惟，上週五從立院騎自行車回台中後，週末假日照常出席中二選區的活動，落實他繼續深耕地方的承諾。今上午總統蔡英文到霧峰參加「民主時刻館」開幕儀式，陳柏惟也現身。根據轉述，蔡英文親自為陳柏惟加油打氣。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-31 15:46:23
陳柏惟週五中午從立院騎車出發，歷經13小時抵達沙鹿服務處，已是星期六凌晨1點，他在粉絲頁寫下「過去，謝謝大家陪我走過來。未來，我們一起繼續前行」。未料一早6點半又在個人臉書發文「有點太早起QQ」，估計睡不到5小時。朋友回「昨天看你直播看到半夜一點，我今天都無法早起了⋯啊你怎麼沒昏睡到明天啦～」立委蔡易餘還揪他「下次來挑戰騎水上摩托車走海線！」
脫掉寫有立委頭銜的外套，陳柏惟昨晚照常帶著助理，參加烏日區九德里延後舉辦的中秋晚會，他上台時90度鞠躬向里民表達歉意，強調未來會留在烏日打拼付出，請大家不用為他擔心。自己爭取的建設，也會持續關心進度。
今（31日）上午陳柏惟轉往霧峰區立法院民主議政園區，參與「民主時刻館」開幕儀式，精神奕奕與其他來賓打招呼，接著與總統蔡英文、立法院長游錫堃等人一起參觀「台灣議會設置請願運動百年展」。立法院副院長蔡其昌轉述，參觀時，蔡總統也為陳柏惟加油打氣。
蔡其昌指出，陳柏惟並沒有犯什麼錯，這次的罷免案不具正當性，但一切都過去了。針對中二選區立委補選，蔡其昌說，週三的中常會是提出徵召人選很好的時間點，民進黨提出的都是最強的人選，也會是台灣基進同意的人選。