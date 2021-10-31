拒絕阿信遊戲邀約　火爆炎亞綸羞喊：怕雷到別人

愛玩手遊的藝人炎亞綸，獲邀擔任知名遊戲「Garena傳說對決」與品牌DHL跨界合作活動大使，自曝疫情期間沉迷遊戲，花了5位數金額添購虛擬配件，還曾經被五月天阿信邀請加入組隊，但他自認個性害羞，遲遲沒有接受邀請，「怕會雷到別人」，錯失五月天、飛輪海兩大偶像團體強強聯手的機會。被問到是否找昔日隊友一起上線組隊，他再度搬出招牌回應「看緣分吧」，笑笑說：「再問就要出家了。」





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▲炎亞綸擔任遊戲活動大使，自曝在手遊上花了不少錢。（圖 / Garena傳說對決提供）

已經是骨灰級玩家、被封為「士林蝙蝠俠」的炎亞綸，影視歌三棲工作滿檔，疫情間難得有空玩手遊，覺得非常紓壓，他爆料以前最高紀錄一晚花了3萬，為虛擬身分抽裝備，被媽媽念了一頓。向來個性直率、砲火全開的他，自首玩遊戲會罵人，組隊時遇到能力較差的隊友，就是修煉脾氣的好時機，打趣說「你們看到我脾氣這麼好，是把情緒發洩在遊戲上面，對於被罵過的路人不好意思」。





日前和YouTuber黃大謙拍攝宣傳反霸凌影片，遇到有人分不清楚他跟汪東城長相，炎亞綸幽默反擊「眼瞎了嗎？」引發網友議論。他澄清不想扯到昔日團員，讓外界放錯重點，對於飛輪海不合及曖昧問題，內心很坦蕩，不會避而不答，寧願選擇正面態度應對，「其實我一直都很釋懷，老實說已經不在乎很久了，是被形塑的很在意」。





▲炎亞綸開玩笑回嗆網友。（圖／黃大謙YouTube）

▲炎亞綸回覆網友，否認曾經喜歡汪東城（圖／翻攝微博）

他近日接演台劇《我願意》是繼《給愛麗絲的奇蹟》後，跟編劇吳洛纓二度合作，坦言疫情過後格外珍惜工作機會，像打遊戲一樣，工作要做就要做到最好，收下金鐘主持獎座後，有野心想再拿一個戲劇類獎，未來無論金馬、金曲都想收入囊中，被虧以後要開「五金行」。11生日即將來臨，他怕酒局會變多想躲酒，不會刻意安排。



