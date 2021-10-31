紅眼樹蛙「單指頂天」姿勢超狂 網笑炸：奇蹟的一張！
這是在拍海報嗎？雖然一般人認為兩棲類動物不像狗狗貓咪那麼親近人類又毛毛的很可愛，但往往有時候卻是更有張力的反差萌！日本一名飼主養了一隻「紅眼樹蛙」，日前突然驚見牠做出一動作，網友看了全都紛紛驚呼：「簡直帥炸了！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 16:38:02
原來這名飼主是開設水族館的店長，店內飼養許多兩棲類爬行動物，這天店主正在清理水族箱，無意間發現其中一隻紅眼樹蛙平常都只會趴在石頭上休息，這天不知為何突然一腳立地、另一腳高跨在牆上，左手高舉手指指向天空，看起來氣勢十足！
推主表示當時樹蛙維持這個姿勢長達30秒之久，好讓自己有足夠的時間拍下這驚奇的一幕。網友看了也笑說：「帥出新高度了」、「天上天下唯我獨尊」、「這是《週末夜狂熱》中約翰屈伏塔的標準姿勢」、「身上配色超鮮豔，加上姿勢還以為在拍球鞋廣告」、「超級明星的架勢」、「奇蹟的一張照片」。
而推主也很意外蛙蛙的照片竟然引起這麼多人討論，也表示這種屬於熱帶青蛙類的紅眼樹蛙最大特色就是橘紅色的眼睛與充滿鮮豔色澤的身軀，雖然外表很「奔放」但其實生性沉著冷靜，能看到牠這麼有衝擊力的一面實在是相當難得呢！（編輯：陳珮瑜）