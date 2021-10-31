握手就知生殖器大小！醫師曝「黃金比例」 代表長度過人
台灣坊間有許多關於生殖器大小的傳說，包括身高、鼻子等。而近日，有英國醫師表示，根據泌尿學研究顯示，若是食指、無名指有「黃金比例」，則代表生殖器長度越長，消息一出，也引發網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 17:18:06
根據英國國民保健署（NHS）醫師Dr Karan Rajan，於TikTok影片中表示，一項刊登於《Asian Journal of Andrology》的泌尿學研究指出，食指與無名指長度有「2D:4D」的黃金比例，如果食指比無名指短越多，代表生殖器長度過人的機率越高。
原因來自於，當我們仍在子宮內時，所接觸的睪固酮濃度，不只控制了未來陰莖的長度，也同時影響了未來的手指長度。當食指除以無名指長度，比值越低代表在子宮內接觸的睪固酮濃度更高。
而該影片曝光後，網友紛紛笑說「大家是不是都在低頭看手指」、「誰跟我一樣也在看手指」。更有不少留言表示「我敢肯定，這一定是真的！」、「我的食指短超多」、「以後要出去炫耀食指短了」、「難不成以後手都要插在口袋裡了？」。
不過也有不少人表示，「雖然認同醫師其他專業知識，但這一個絕對是錯的」、「可以確定這絕對是錯誤的」、「兩手的比例值不一樣」、「我覺得是胡說八道」。但Rajan醫師也有提醒大家，這只是一項很有趣的研究結果，而非百分之百正確的判斷方式。（編輯：鍾怡婷）