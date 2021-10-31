新現代五項科技運動會熱鬧落幕 全國總冠軍獎落台南

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經濟部工業局表示活動每年都會選出5項運動科技作為比賽項目，並協助廠商落地國民運動中心，提供民眾練習及比賽。本屆賽區分為南北2賽區，競賽從9月24日開放報名參賽，全國有836名好手報名參賽，組成100支隊伍，賽程歷時1個多月的分區資格排名賽，最終決賽於10月30日及31日在國立體育大學及台南永華運動中心熱鬧舉行。
經濟部部長王美花決賽首(30)日現身桃園的國立體育大學賽區，來為參賽選手加油打氣。她提到新興科技結合運動將會帶來不一樣的生活，在疫情之下更突顯了科技的重要性。昨日王美花也與東京奧運台灣代表隊選手湯智鈞一同體驗科技運動項目。新五項科技運動的比賽項目，包含肌耐力代表《宇康醫電》AIoT整合力伽划船機模擬奧運級水道的划船競賽；敏捷力代表《神寶醫資》利用智慧感測結合運動地墊進行體適能競賽; 平衡力代表《建菱科技》以智慧平衡板進行貪食蛇遊戲競賽；專注力代表《磐昇國際》利用數位感應箭靶進行互動式射箭競賽；反應力代表《維亞娛樂》VR體感模擬射擊電競賽。
本次科技運動會透過產官學研齊力推廣，協助國內之運動科技廠商，導入縣市政府之國民運動中心或公私立運動場館，並串連國內外的大型運動賽會，將持續協助廠商落地實證及擴散推廣，加速貼近市場，用科技、創新，帶動城市發展和產業數位轉型！相關資訊請見活動網址http://www.itsport.tw/。