新現代五項科技運動會熱鬧落幕 全國總冠軍獎落台南

2021 「新現代五項科技運動會」活動，今年為防疫考量，首度新增南北連線對抗賽，全國共 814 人參賽，破 3 萬人次體驗，總獎金累積達 32 萬元。經過了 1 個月激烈廝殺對戰後，全國總冠軍今日出爐，由南部賽區「鄉村小宿」隊伍奪冠，獲總獎金 7 萬 2000 元。今年入選之科技運動項目包含數位箭靶、虛擬划船、智慧平衡板、互動地墊、 VR 射擊等項目，這場科技運動競賽是由經濟部工業局為推動運動科技產業，於 2020 年與教育部體育署、國立體育大學及資策會等單位首度辦理，以運動競技結合人工智慧（ AI ）、物聯網、 5G 、體感科技（ AR/VR ）和數位內容等新興科技技術，透過運動會的型式協助業者行銷推廣。今年再攜手桃園市政府、台南市政府、新北市政府等地方政府合作，建立民眾科技運動體驗站，幫助運動科技新創團隊落地實證與擴散。

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經濟部工業局表示活動每年都會選出 5 項運動科技作為比賽項目，並協助廠商落地國民運動中心，提供民眾練習及比賽。本屆賽區分為南北 2 賽區，競賽從 9 月 24 日開放報名參賽，全國有 836 名好手報名參賽，組成 100 支隊伍，賽程歷時 1 個多月的分區資格排名賽，最終決賽於 10 月 30 日及 31 日在國立體育大學及台南永華運動中心熱鬧舉行。

經濟部部長王美花決賽首 (30) 日現身桃園的國立體育大學賽區，來為參賽選手加油打氣。她提到新興科技結合運動將會帶來不一樣的生活，在疫情之下更突顯了科技的重要性。昨日王美花也與東京奧運台灣代表隊選手湯智鈞一同體驗科技運動項目。新五項科技運動的比賽項目，包含肌耐力代表《宇康醫電》 AIoT 整合力伽划船機模擬奧運級水道的划船競賽；敏捷力代表《神寶醫資》利用智慧感測結合運動地墊進行體適能競賽 ; 平衡力代表《建菱科技》以智慧平衡板進行貪食蛇遊戲競賽；專注力代表《磐昇國際》利用數位感應箭靶進行互動式射箭競賽；反應力代表《維亞娛樂》 VR 體感模擬射擊電競賽。