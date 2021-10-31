正值眾院大選！日男持刀闖東京電車 潑硫酸、點火釀8傷
根據東京消防廳表示，日本時間31日晚上8點左右（台灣時間晚上7點）驚傳有男子在電車上揮舞刀刃，並且潑灑疑似硫酸以及汽油等液體，造成車內起火的事件。這起事件造成8人受傷，其中1人受到重傷，目前意識不明。目前這名男子已經遭到日本警方逮補，日本警視廳也正在針對事件詳細經過進行調查。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-31 20:17:54｜2021-10-31 20:27:40
綜合日本媒體報導，日本京王電鐵京王線在31日晚上發生攻擊事件，當時電車以行駛至位於東京調布市的國領車站附近。一名男子當時在車上揮舞著刀刃，並且刺傷了車內乘客，同時也潑灑不明液體。《共同社》報導指出男子潑灑的是汽油，車內也因此起火燃燒，同時也傳出男子潑灑硫酸的消息。
從日本民眾拍攝的影片中可以看到，車上乘客驚慌逃竄，全都擠到另外一節車廂，遠處的車廂也能看見熊熊烈火在燃燒，濃煙也竄進乘客逃跑的車廂當中。另一片段則是能看到電車靠站之後，乘客相當慌張的逃跑，甚至跳出車窗逃到月台。
根據《NHK》報導，目前已知在這起事件當中，至少有8人受傷，其中1名60歲左右男子被刀刺中因而重傷，目前意識不明。
警察趕到現場之後，隨即將男子逮補。根據《NHK》報導指出，這名男子大約20歲左右。目前日本警視廳正在調查事發當時的詳細情況。
（20:27更新受傷人數）