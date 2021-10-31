賀瓏再提前女友龍龍　博恩軟切割：打官司自己賠

脫口圈紛紛擾擾的龍K之亂，發展至今剛好滿一個月，女主角龍龍以東山再起之姿，參演澎恰恰影片博得關注，狠酸雞排妹無情切割；前男友賀瓏則在表演上提到龍龍，大膽遊走於限制級尺度邊緣，讓「薩泰恩」老闆博恩為之捏把冷汗，在龍K之亂中公親變事主的他，今（31）日決定實行軟切割手法，要放飛賀瓏100天，對其頻道不設限，希望這段期間賀瓏對表演內容能自行負責，若涉及訴訟與公司無關。





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▲賀瓏在脫口秀內容又影射龍龍，引發全場大笑。（圖／翻攝賀瓏FB）

賀瓏24日發布影片「床上叫女生綽號」，提及玩交友軟體，遇到女生弄錯字，脫口喊他「龍龍」，氣得他直接封鎖，他澄清「我也交過正常的」，更舉例和女朋友發生性行為時，叫對方不同綽號能產生情趣，「大家可以學起來，就可以和我一樣，把人X到性格扭曲」，內容再度影射到前女友龍龍，引發觀眾哄堂大笑。





博恩今釋出新影片表態，指以往旗下藝人發布影片，都會經過公司審核影像、聲音品質的品管過程，確保影片流暢、尺度OK才剪輯過關，卻可能導致表演者受限，賀瓏就直言很生氣、憤怒、難過，覺得整個作品被破壞，「那是我喜劇能力展現的最高表現，感覺像被打壓！」





旗下演員不設限，上台恣意開黃腔，讓薩泰爾產生潛在公關危機，博恩兼具表演者及老闆身分，立場非常為難，為此他大膽提出一個實驗，放飛賀瓏100天，「我如果可以一個人出事一個人擔的話，也可以繼續講，但現在我出事，公司30幾個人陪我一起擔，這個情形非常奇怪，台灣喜劇演員他們都很開心講，最後都是我在承擔，這個非常不健康，這個世界不應該這樣運作」。





▲博恩（左圖）之前為龍龍（右圖）霸凌事件道歉，在大眾面前淚崩。（圖／STR Network YouTube、龍龍臉書）

龍K之亂沸沸湯湯，賀瓏反問：「這次有花到100萬嗎？」博恩說沒有，但表明這100天不會限制賀瓏影片的尺度，若有牽涉打官司費用，需要賠錢的話，不會幫忙出，希望他自行承擔責任。



