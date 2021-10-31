美贈台150萬劑莫德納　蘇貞昌感謝：真朋友真進展

美國政府今（31）日再度宣布援贈台灣150萬劑疫苗，累計捐贈400萬劑疫苗，預計1日下午抵達桃園國際機場。行政院長蘇貞昌表示感謝，並稱讚台美關係越來越好。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-31 21:57:02｜2021-10-31 21:59:06
蘇貞昌表示，疫情期間，台美互相提供協助，美國官員戴上了 MIT(台灣製造) 的口罩，而當台灣受變種疫情威脅之際，美國也適時提供台灣珍貴的疫苗。在急難中互相扶持，這就是「真朋友、真進展」！無論是防疫、經濟貿易、區域安全，美國都是台灣最重要的合作夥伴，希望全民支持，讓台美關係越來越好。
外交部表示，美國政府於美東時間31日上午宣布捐贈台灣150萬劑對抗新冠肺炎的疫苗，外交部對此表達由衷感謝。我國駐美代表蕭美琴大使於同日在肯塔基州路易維爾聯邦疫苗合約倉儲中心代表我國政府接收這批由莫徳納（Moderna）公司生產的疫苗，並立即由中華航空公司專機運送回國，預計將於台北時間11月1日下午1時抵達台灣桃園國際機場。
外交部指出，此次是繼美國政府6月捐贈我國250萬劑莫徳納疫苗之後，第二度捐贈我國疫苗，美方至今捐贈我方疫苗累計數量達400萬劑。美國以實際行動協助我國政府與全民對抗疫情，也展現美國對台灣的堅定支持與高度重視，以及台美緊密友好的全方位夥伴關係。