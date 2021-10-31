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美再贈我莫德納！蕭美琴感動送機　總統府：台美堅若磐石

▲美國再贈我150萬劑莫德納疫苗，駐美代表蕭美琴送機時直呼「內心有許多感動」。（圖／翻攝自蕭美琴臉書）
▲美國再贈我150萬劑莫德納疫苗，駐美代表蕭美琴送機時直呼「內心有許多感動」。（圖／翻攝自蕭美琴臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-31 21:59:39｜2021-10-31 22:11:34

美國再次贈送我國150萬劑莫德納疫苗，駐美代表蕭美琴在美簽收時直呼「內心有許多感動」，強調疫苗得來不易，希望雙方能繼續關係緊密、合作前進。總統府發言人張惇涵也表示，美國捐贈台灣的疫苗數量累計達到400萬劑，不僅展現台美之間的「真朋友」情誼，更再次印證美國政府支持台灣的「堅若磐石」。

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蕭美琴今（31）晚在臉書發文表示，「再次看到華航載著美國人的愛心，第二批150萬劑的莫德納疫苗往台灣飛去，內心有許多感動」。蕭美琴大讚「還好世界有『善循環』，有『良善的力量』，讓台灣不孤單，因為我們知道好人善人都會相互幫忙，用正能量一起面對眼前諸多挑戰。」

實際參觀了疫苗倉儲配送的倉庫後，蕭美琴透露工作人員進入零下-20度的極低溫冷凍倉庫中，連眉毛都會立即結霜，讓人更加體會到疫苗得來不易。最後再次謝謝拜登政府，並希望能讓國人「再次感受到美國人民對台灣的支持與慷慨愛心，繼續作為雙方關係緊密合作繼續前進的動能。」

▲蕭美琴在美參觀疫苗倉儲配送的倉庫，看了直呼感動。（圖／翻攝自蕭美琴臉書）
▲蕭美琴在美參觀疫苗倉儲配送的倉庫，看了直呼感動。（圖／翻攝自蕭美琴臉書）
而總統府發言人張惇涵表示，「誠摯感謝美國政府再度以具體行動馳援台灣，美國捐贈台灣的疫苗數量，累計達到400萬劑。這不僅展現台美之間的『真朋友』情誼，更再次印證美國政府支持台灣的『堅若磐石』。」

張惇涵指出，「過去一段時間，在防疫團隊不分晝夜努力，全民不分你我團結防疫，民主夥伴相繼馳援下，台灣的疫情已經趨緩，獲得有效控制；目前，第一劑疫苗涵蓋率已超過70%，第二劑已超過30%。在台灣正衝刺第二劑疫苗涵蓋率之際，美國政府再次伸出援手，對提升台灣整體社會保護力，勢必將有大幅幫助」。

張惇涵透露疫苗航班將在明日抵達台灣，深信「台美民主夥伴攜手合作，能夠共同克服疫情挑戰；台灣也會在堅實的友好基礎上，持續與美國深化合作，持續深化全方位夥伴關係。」（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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