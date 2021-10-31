美再贈我莫德納！蕭美琴感動送機　總統府：台美堅若磐石

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實際參觀了疫苗倉儲配送的倉庫後，蕭美琴透露工作人員進入零下-20度的極低溫冷凍倉庫中，連眉毛都會立即結霜，讓人更加體會到疫苗得來不易。最後再次謝謝拜登政府，並希望能讓國人「再次感受到美國人民對台灣的支持與慷慨愛心，繼續作為雙方關係緊密合作繼續前進的動能。」
而總統府發言人張惇涵表示，「誠摯感謝美國政府再度以具體行動馳援台灣，美國捐贈台灣的疫苗數量，累計達到400萬劑。這不僅展現台美之間的『真朋友』情誼，更再次印證美國政府支持台灣的『堅若磐石』。」
張惇涵指出，「過去一段時間，在防疫團隊不分晝夜努力，全民不分你我團結防疫，民主夥伴相繼馳援下，台灣的疫情已經趨緩，獲得有效控制；目前，第一劑疫苗涵蓋率已超過70%，第二劑已超過30%。在台灣正衝刺第二劑疫苗涵蓋率之際，美國政府再次伸出援手，對提升台灣整體社會保護力，勢必將有大幅幫助」。
張惇涵透露疫苗航班將在明日抵達台灣，深信「台美民主夥伴攜手合作，能夠共同克服疫情挑戰；台灣也會在堅實的友好基礎上，持續與美國深化合作，持續深化全方位夥伴關係。」（編輯：倪浩軒）
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