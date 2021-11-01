李妍憬尋覓恩人爆哭　痛揭幼時遭霸凌性侵

女星李妍憬在臉書直播尋人，找到20年前照顧她的恩人張德怡，感動到在鏡頭前爆哭，更自曝幼時父母離異，不被家人接納，還被說是撿來的，考試差就會挨打，大哭時只會被摀住嘴巴，連不肖的親戚、鄰居都會偷摸她大腿、臀部，涉及霸凌性侵行為，悽慘遭遇讓網友非常心疼。





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▲李妍憬日前在臉書徵婚，吸引許多異性報名。（圖／翻攝李妍憬FB）

▲李妍憬靠著直播銷售衣服創造好業績。（圖／翻攝李妍憬FB）

年輕時懷有星夢，李妍憬被家人狂澆冷水，還被阿嬤摑掌，16歲憤而離家，帶著一箱行李躲到阿姨家裡，母親後來又再婚，她自認被父母拋棄，僅有阿姨對她無私付出，協助她找到工作維生，「對我來說就像仙女一樣，給我無限的溫暖」，直到阿姨懷孕後，她不想造成對方麻煩選擇離開，踏上星途後卻從此失聯。





這次透過網友熱心協尋，李妍憬僅花1小時就找到恩人，和阿姨重新牽上線，張德怡對她寵愛有加，還要請她吃飯，經營副業有成的她充滿底氣地說，「換我保護阿姨」，開心這個萬聖節，又找到生命中的天使了。





李妍憬說，原本以為阿姨只是家庭主婦，沒想到竟是知名佛畫家，還有很多學生，自知螢幕形象不好，不想影響到阿姨的名聲。她向網友喊話，若有人因她攻擊阿姨，無論是公然侮辱或是騷擾，會用法律告誡，不會讓恩人受打擾。



