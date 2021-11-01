影／國民黨1218場街講戰車起跑　朱立倫：三振錯誤政策

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至於中選會將舉辦5場公投電視發表會，朱立倫表示，謝謝前主席江啟臣在幾個月前就已經規劃好，包括他與江啟臣、副秘書長林為洲、中廣董事長趙少康，還有很多民意代表，大家都會一起代表民意來發聲，大家很清楚這是民生的議題，這是對民進黨執政不力，民眾要求重視民生議題的一個反彈。
食安議題部分，對於副總統賴清德認為萊豬開放，但無進口的現狀是兩全其美，不應破壞台美外交關係，朱立倫表示，請問民進黨政府，「台灣豬能不能變成台灣萊豬？」若台灣豬變成台灣萊豬，蔡政府還鼓勵大家吃，那就請蔡英文出來講大聲說這是科學依據；若不行，台灣歡迎全世界各國的豬，但台灣不歡迎萊豬。
此外，針對新北市長侯友宜重申「沒有核安、沒辦法處理核廢料就沒有核四」，朱立倫說，他跟侯友宜從頭到尾對於核安的要求、核廢的處理都一致的，這是執政黨一定要負責的，但是不要忘了一件事情，能源安全、國家安全是非常重要的，民進黨提出來的「2025非核家園」，請蔡總統負責任出來告訴大家「你做得到嗎？」做不到，到時候沒電怎麼辦，也應說清楚。
至於民進黨已經有2場活動大規模造勢，兩黨陣勢是否無法相比？朱立倫回應，民進黨以一黨之私，又彙集所有的政府的力量，要對抗民意。他再次強調，四大公投是全民提出來的，作為負責任的政黨，應該要謙卑地面對全民，而不是對抗全民。