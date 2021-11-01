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影／國民黨1218場街講戰車起跑　朱立倫：三振錯誤政策

▲國民黨公投「1218場，全台街講」戰車今（1）日起跑，朱立倫喊話三振民進黨錯誤政策。（圖／記者羅婉庭攝，2021.11.01）
▲國民黨公投「1218場，全台街講」戰車今（1）日起跑，朱立倫喊話三振民進黨錯誤政策。（圖／記者羅婉庭攝，2021.11.01）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-01 11:02:21｜2021-11-01 12:39:08

國民黨公投「1218場，全台街講」戰車今（1）日起跑，黨主席朱立倫表示，公投宣講將走到每一個街頭、市場、鄰里角落，國民黨全員都與民眾站在一起，為民發聲，包括黃健庭下午會在屏東，他則在台北，他也預告週末會前往離島，讓大家知道「公投大家挺，全民謝謝你」並三振民進黨的錯誤政策。

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針對民眾黨公投策略「兩好」，藍白將如何合作？朱立倫說，今天公投議題包括兩個民間團體提出，包括國民黨提出的都是民生議題，歡迎大家一起來，不只要兩好兩壞，要更好，「三振民進黨的錯誤政策，三振出局」，更好是打出來四好全壘打，大家讓所有的公投議題共同獲得民意的支持。

至於中選會將舉辦5場公投電視發表會，朱立倫表示，謝謝前主席江啟臣在幾個月前就已經規劃好，包括他與江啟臣、副秘書長林為洲、中廣董事長趙少康，還有很多民意代表，大家都會一起代表民意來發聲，大家很清楚這是民生的議題，這是對民進黨執政不力，民眾要求重視民生議題的一個反彈。

食安議題部分，對於副總統賴清德認為萊豬開放，但無進口的現狀是兩全其美，不應破壞台美外交關係，朱立倫表示，請問民進黨政府，「台灣豬能不能變成台灣萊豬？」若台灣豬變成台灣萊豬，蔡政府還鼓勵大家吃，那就請蔡英文出來講大聲說這是科學依據；若不行，台灣歡迎全世界各國的豬，但台灣不歡迎萊豬。

此外，針對新北市長侯友宜重申「沒有核安、沒辦法處理核廢料就沒有核四」，朱立倫說，他跟侯友宜從頭到尾對於核安的要求、核廢的處理都一致的，這是執政黨一定要負責的，但是不要忘了一件事情，能源安全、國家安全是非常重要的，民進黨提出來的「2025非核家園」，請蔡總統負責任出來告訴大家「你做得到嗎？」做不到，到時候沒電怎麼辦，也應說清楚。

至於民進黨已經有2場活動大規模造勢，兩黨陣勢是否無法相比？朱立倫回應，民進黨以一黨之私，又彙集所有的政府的力量，要對抗民意。他再次強調，四大公投是全民提出來的，作為負責任的政黨，應該要謙卑地面對全民，而不是對抗全民。

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