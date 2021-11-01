林采緹前夫性侵案聲請假釋 卻因「社會觀感不佳」遭駁回
由男團Under Lover出道的胡睿兒2018年在台北東區夜店，將一名女子帶到樓梯間性侵，不僅遭女方提告，隨後也與當時的妻子林采緹離婚。胡睿兒性侵案最後遭判刑2年定讞，去年7月入獄服刑，如今服刑過半，他首次聲請假釋，卻遭矯正署以「社會觀感不佳」為由駁回，預計下次得聲請假釋要等到明年初。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-01 11:23:13｜2021-11-01 11:23:24
事實上，胡睿兒當年遭控性侵時，前妻林采緹懷有身孕，2人也於去年3月離婚，不過林采緹先前接受訪問時，坦言真正離婚的主因並非性侵撿屍案，而是婚姻中累積的種種小事，以及胡睿兒始終做自己的態度。
僅管婚姻畫下句點，林采緹去年仍牽著兒子去探監，認為畢竟胡睿兒還孩子的爸，即使和前夫不再相愛，也不能否定過去，把曾經的美好抹滅。林采緹坦言不管今天孩子身在何處，和前夫唯一的共識，就是給孩子一個有愛的環境。
※【NOWnews 今日新聞
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