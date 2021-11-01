台灣升息看三條件　楊金龍：目前沒有通膨問題

全球通膨居高不下，市場預期美國聯準會可能在明（2022）年中升息。而台灣是否也會跟進？央行總裁楊金龍今（1）日表示，主要還是要看物價上漲率與未來通膨展望、周遭主要國家的升息情況，以及國內紓困振興的狀況。至於近來台灣有沒有通膨問題？他則表示目前沒有通膨的問題，目前物價上漲屬於暫時性的現象。
記者許家禎/台北報導
2021-11-01 11:45:06
中央銀行總裁楊金龍今日赴立院財委員會進行「中央銀行數位貨幣（CBDC）整備狀況、以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」專題報告。會場通膨及升息問題成為立委們關注焦點，由於華爾街市場預估美國聯準會可能提前於明（2022）年中升息，台灣屆時是否會跟進？
央行總裁楊金龍回應，會不會升息，主要看三個部分，首先是物價上漲率以及未來通膨展望，再來是看周遭主要國家的升息情況，因為周遭國家升息會影響資金流動，如果台灣資金大量湧進，房地產、匯率都會受到影響。而第三要看國內紓困振興狀況。但他強調到時候是否升息，需由央行理事會決議。
至於國內目前有沒有通膨的問題？楊金龍表示，目前物價上漲是能源的問題，國際油價目前在85美元左右，國際機構則預測明年應可回到75美元，他也認為，物價上漲、新台幣升值將有利緩和物價走揚。