善良又邪惡！鋼琴女神扮「俏護士、辣魔女」 粉絲陷兩難
昨（31）日是一年一度的萬聖節，加上疫情趨緩，不少女網紅為了派對精心打扮，同時造福粉絲眼球，而風格百變的「鋼琴女神」李元玲也按照慣例搭上熱潮，扮演「俏護士」和「辣魔女」，並要求大家做抉擇，照片曝光後馬上掀起討論，也讓粉絲相當著急。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-01 12:12:16｜2021-11-01 12:18:21
李元玲現身充滿萬聖節氣氛的場景，身穿平口低胸護士裝化身「正義天使」，不僅露出白嫩肌膚和螞蟻腰，蕾絲長襪也出賣纖細美腿，還有針頭、聽診器做搭配，道具一應俱全。另一張則是走「地獄路線」，只見李元玲戴上惡魔頭飾，以紅色細肩小可愛、暗黑百摺裙亮相，胸前渾圓美胸呼之欲出，性感笑容令人著迷。
無論是天使還是惡魔，李元玲把角色扮演得無懈可擊，並在文中寫下：「你要我做你的護士，還是下去環遊地獄的魔女導遊？」困難的選擇題讓粉絲們陷入焦慮、難以抉擇，直呼想同時擁有。事實上，李元玲在IG上的粉絲高達216萬，多才多藝的她擅長鋼琴、芭蕾舞，私下也熱衷於健身、重訓，擁有許多女生夢寐以求的體態。
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