「五倍券收不收？」　基進黨失唯一立委湧報復性捐款

台灣基進黨唯一一席的立委陳柏惟被罷免，3Q粉氣憤不已，陳柏惟日前臉書直播說明財務運用情形、請託幫助理找工作，也讓支持者心疼，大量「報復性捐款」湧進基進黨帳戶。團隊執行長李雨蓁透露，罷免成立後8天來，基進已收到上千筆小額捐款，還有人問「五倍券收不收」？讓他們感動不已。
記者顏幸如/綜合報導
2021-11-01 11:58:18｜2021-11-01 12:37:47
陳柏惟當選立委後在中二選區設5個服務處、聘了25位助理。他被罷免後透露，服務處每個月超支5、60萬元，由他的立委選舉補助款與基進黨共同吸收，當選後申報的400多萬存款，目前剩下100多萬元，未來還要支付資遣費。
陳柏惟呼籲民眾捐款給基進、讓小黨能維持運作，也希望各界幫他的助理們找工作，「讓這群有理想的年輕人不孤單」。
基進黨組織部主任李雨蓁透露，上月23日投票後至今，黨部已經收到1100多筆捐款，單筆金額從100元到10萬元不等，總金額尚待統計。「基進的支持者多是年輕人，收入有限，還有人問『五倍券收不收？』我們查了相關法令，確定收五倍券不能開收據，只好婉謝。」
李雨蓁透露，陳柏惟雖已解職，地方服務處仍正常運作。「會等綠營補選人選確定後，視候選人需要幫忙的程度，再決定留多少人下來。」李雨蓁說，陳柏惟雖戰成一勝一敗，但過去團隊的努力，已證明中二選區並非不可捍動的版塊，補選過後，陳柏惟和部份團隊成員會留在台中，繼續紮根基層。