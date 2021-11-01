因應國人春節返鄉 行政院：擬提前至12月中啟動返鄉檢疫
行政院長蘇貞昌今（1）日上午召開擴大防疫會議。而會中針對全國疫苗施打狀況，以及因應明年春節國人從境外返鄉時，入境檢疫的相關規劃進行討論。會中防疫指揮中心表示，目前國內疫情穩定、疫苗覆蓋率達到預期，因此原定明年元旦起開始實施的農曆春節返鄉檢疫措施，可提前半個月至12月14日起開始。而蘇貞昌也裁示指揮中心依專業判斷進行調整，並在下午向國人報告。
記者丁上程／台北報導
2021-11-01 11:58:42
指揮中心指出，全球疫情受歐洲影響稍有回升，Delta病毒變異株仍持續流行，且秋冬季節到來，傳播機會增加，我國發生境外移入病例風險仍高；目前國內本土疫情處於低點，社區風險穩定控制中，但境外移入病例增加，檢出變異株以Delta為主，亦檢出1株Delta AY.4.2，故建議仍應持續落實邊境管制及變異株監測。另外，目前自購疫苗與國內外捐贈疫苗數量到貨順利，國內疫苗接種人口涵蓋率已達73.18%、劑次人口比為105.66（劑／每百人），共已施打2,475.8萬人次。
而針對農曆春節旅居國外民眾返鄉相關事宜，指揮中心表示，目前國內疫情穩定，疫苗覆蓋率也已達預期，預估今（2021）年年底第一劑涵蓋率可達7成5、第二劑涵蓋率可望達到6成，在兼顧國內病毒防護力，以及國內防疫旅宿/集中檢疫所量能的考量之下，原規劃於明年1月1日起開始實施的農曆春節返鄉檢疫措施，可提前半個月改自今年12月14日開始實施（至明年2月14日），以方便返鄉國人安排檢疫處所。
蘇院長表示，感謝國人同胞配合以及中央、地方防疫人員的辛勞，目前國內疫情目前控制得宜，而防疫成果得來不易，惟因Delta變異株仍在國際間流行，更有流行性更強的新型變異株在境外移入的病例中驗出，因此相關邊境管制措施仍須維持。
蘇貞昌直言，有鑒於國內疫情穩定，預估春節返鄉人潮將較去年成長，在兼顧國內疫情狀況、整體防疫量能，以及疫苗涵蓋率不斷提升等因素下，請指揮中心依照專業判斷，進行返鄉檢疫措施之調整，方便春節返鄉國人能夠提早進行機票及旅宿等安排。相關措施之細節，於今日下午由指揮中心向國人報告。