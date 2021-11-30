風雨無阻！大亞集團150位員工家庭日淨灘　響應友善環境

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基於環境保護、生命關懷、地球永續等環境友善理念，員工周小姐也說，參加大亞家庭日已經6、7年了，幾乎每年都會淨灘，她也幾乎都會帶孩子來參加，除了認為身教重於言教外，對孩子也是非常正向的教育。她說雖然撿垃圾不是什麼太大的事情，但能做多少就多少，施比受更有福，更認同公司「友善環境、美麗家園」的理念，對地球盡一份心力。
「所謂取之於民、用之於民、還之於民」，員工蕭先生同樣對公司善盡企業社會責任表示認同。他說公司淨灘、植樹活動不斷，必會帶著孩子參加，小朋友雖然懵懵懂懂的，但已在他們心中埋下環保觀念的種子，能夠傳承下一代環境保育意識。尤其當公司開發綠電、推動友善環境，在現在的社會更顯難能可貴，持續這樣的理念非常有意義。
當日清出一般垃圾102公斤、可回收垃圾89公斤，150位員工更排列數字「66」畫下完美句點，宣示公司邁向66週年將持續善盡企業社會責任。大亞集團董事長沈尚弘指出，家庭日淨灘雖是小事情，但對員工家庭或同事間都有凝聚力與向心力，對社會絕對有正向的意義。
「願景與使命其實不難，就做你相信的、做你講的，一步步去實踐！」大亞集團董事長沈尚弘指出，現在企業講求ESG（環境保護environment、社會責任social和公司治理governance）。其實早在10幾年前他們就反思「要成為什麼樣的企業？」、「能帶給國家社會什麼影響力？」他們認為可以做得更多，因此從本業電線、電纜、漆包線生產延伸到能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理，並定調大亞的願景為「能源串接的領導品牌」、「友善環境、美麗家園的推手」、「員工、客戶、股東、社會信賴的企業」及使命「快樂的員工、滿意的客戶、滿足的股東、美麗的家園」，直到現在ESG成為主流話題後，才發現原來以前定出的願景及使命就是相同概念。
沈尚弘表示，歷經10多年，大亞集團不僅發起「綠集合徵選」，贊助環境友善的單位外，更成立大亞電纜美麗家園基金會，舉辦鳳凰花論壇，長期支持包括再生能源、雨水回收、友善農業、綠色交通、環境教育、野生動植物保護、台灣文史維護等議題，更定期舉辦守護環境活動，從淨灘、淨河到植樹，透過身體力行傳達環境友善觀念；除此之外，基金會也結合大亞電線電纜本業，發起「老屋用電安全健檢」，透過健檢並教育民眾正確用電觀念，提升民眾的居住安全。大亞集團同時也以綠色企業為職志，不僅是台灣第一家開啟線纜無鉛化的企業，更拿到碳足跡標籤、成為綠色工廠，逐漸轉型朝向綠電產業鏈進行能源多角化經營。
在照顧員工精神層面部分，沈尚弘指出，集團家庭日多次結合環保活動，除了很有教育意義外，也能充實大家的生活，凝聚向心力，充分傳遞公司願景與使命，並讓員工信服集團，做到表裡如一，也為你我家園盡一己之力。