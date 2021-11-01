吃蝦見「腹部炸卵」以為賺到！行家揭真相：吃了先打119
台灣有不少人愛吃蝦，而由於品種類型眾多，其烹飪的模式也不盡相同，像是鳳梨蝦球、月亮蝦餅、蝦仁炒飯等等都是多道常吃到的佳餚，但也有不少人整隻帶殼煮食，如麻油蝦、避風塘炒蝦等等。近日，就有網友分享自己吃蝦時發現蝦子的腳有橘色的顆粒，讓他好奇這是什麼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 13:28:25
原PO在「爆廢公社公開板」貼文指出「請問一下這個是蝦子的哪個部位？」只見貼出的照片中，蝦子是以帶殼方式烹飪，但仔細一看，蝦子的腳上每一隻都有整排橘色的顆粒，讓人搞不清楚這是什麼東西。
貼文一出，網友紛紛回應「蝦卵，這不能吃，很髒」、「蝦蛋，建議別吃，因為蝦子底棲性，池底乾淨不乾淨不知道，除非您有把握可以洗很乾淨」、「不要以為賺到啊，上次吃了半夜秒睡醫院」、「蝦蛋不要吃！很髒....過敏體質的一吃秒過敏」、「蝦蛋沒錯，但是是快孵化的，都在池底拖來拖去，吃了先打119」、「吃了包準過敏，真的很髒」、「這個已經生出來了，如果蛋在頭才是好吃的，這個專業的都不吃了」。
事實上，根據《無毒農》官網生活知識專區，就曾經針對蝦子抱卵的現象解釋，表示這是蝦卵快孵化的母蝦，如果蝦卵呈現橘紅色表示準備孵化的蝦卵，而灰黑色表示即將孵化完成的蝦卵，皆屬於正常現象，其實是可以食用，但一定要在料理前清洗乾淨，如果是吃蝦容易過敏的人一定要斟酌食用，以免真的吃進醫院。（編輯：張嘉哲）