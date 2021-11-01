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核四公投代表全民決定新北市民命運？侯：尊重大家選擇

▲新北市議員彭佳芸、賴秋媚、陳科名、林銘仁質詢侯友宜對核四重啟的態度，及核四公投是否代表要讓全民決定新北市民的命運？（圖／記者陳志仁攝，2021.11.01）
▲新北市議員彭佳芸、賴秋媚、陳科名、林銘仁質詢侯友宜對核四重啟的態度，及核四公投是否代表要讓全民決定新北市民的命運？（圖／記者陳志仁攝，2021.11.01）

記者陳志仁／新北報導

2021-11-01 14:10:58

四大公投案包含「重啟核四」，而新北市長侯友宜的態度至為關鍵，也成為民進黨新北市議會黨團質詢的焦點；新北市議員彭佳芸、林銘仁、賴秋媚、陳科名今（1）日聯合質詢時，質詢侯友宜對核四重啟的態度，及核四公投是否代表要讓全民決定新北市民的命運？ 

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侯友宜回應，他最關心的是核電廠安全與否，及存放於新北市40年的核廢料該何去何從？目前核四燃料棒已送走，現階段是一座無法運作的空廠；此外，公投是全民意向，他尊重大家選擇，而能源政策是中央執政的權限，地方會全力協助，同時也以日本和其他國家的核安災害，引以為鑑。

彭佳芸質詢，前總統馬英九認為應重啟核四，侯友宜身為新北市長，應該明確表態是否支持，難道新北市民的命運應掌握在全台人民手上嗎？侯友宜認為，現階段的公投是全國民眾要不要核四，「尊重公投結果」，但新北的態度很清楚，就是要做好核安、處理廢料。

賴秋媚、陳科名、林銘仁、彭佳芸也針對「毛小孩終點站－寵物殯葬管理問題檢討」，質疑新北市越來越多寵物殯葬禮儀公司出現，但市府卻仍處在「不管不理」狀態，不僅收費流程不透明，火化、禮儀與納骨塔位也都在偏遠地區執行，環保與污水問題難以受監督，市府應加速訂立寵物殯葬管理自治條例。

賴秋媚、陳科名質疑，寵物殯葬呈無法可管等問題，有些業者還巧立名目濫開架收費，寵物火化的地點與納骨塔位置，都在偏遠地區且靠近河川區域，衍生空污的問題；彭佳芸說，寵物如家人，也是一條生命，死去後不應被當成廢棄物送焚化爐處理，應訂寵物殯葬管理自治條例，有效管理寵物殯葬業者。

侯友宜指出，目前新北市寵物火化由市府跨局處共同處理，市府將與農委會持續溝通，完善寵物殯葬業相關規範；面對相關需求遽升，市府也將同時考量舉辦公聽會，邀請動保團體及市民廣蒐各方意見，研擬自治條例或配套措施，以儘速補位中央規範的不足，讓動物生命得到更多尊重。
 

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