核四公投代表全民決定新北市民命運？侯：尊重大家選擇

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭佳芸質詢，前總統馬英九認為應重啟核四，侯友宜身為新北市長，應該明確表態是否支持，難道新北市民的命運應掌握在全台人民手上嗎？侯友宜認為，現階段的公投是全國民眾要不要核四，「尊重公投結果」，但新北的態度很清楚，就是要做好核安、處理廢料。
賴秋媚、陳科名、林銘仁、彭佳芸也針對「毛小孩終點站－寵物殯葬管理問題檢討」，質疑新北市越來越多寵物殯葬禮儀公司出現，但市府卻仍處在「不管不理」狀態，不僅收費流程不透明，火化、禮儀與納骨塔位也都在偏遠地區執行，環保與污水問題難以受監督，市府應加速訂立寵物殯葬管理自治條例。
賴秋媚、陳科名質疑，寵物殯葬呈無法可管等問題，有些業者還巧立名目濫開架收費，寵物火化的地點與納骨塔位置，都在偏遠地區且靠近河川區域，衍生空污的問題；彭佳芸說，寵物如家人，也是一條生命，死去後不應被當成廢棄物送焚化爐處理，應訂寵物殯葬管理自治條例，有效管理寵物殯葬業者。
侯友宜指出，目前新北市寵物火化由市府跨局處共同處理，市府將與農委會持續溝通，完善寵物殯葬業相關規範；面對相關需求遽升，市府也將同時考量舉辦公聽會，邀請動保團體及市民廣蒐各方意見，研擬自治條例或配套措施，以儘速補位中央規範的不足，讓動物生命得到更多尊重。