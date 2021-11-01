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春節假期入境檢疫12／14實施　高風險國家維持「14+7」

▲因應農曆春節前入境人潮，指揮中心今（1）日發布春節入境檢疫措施規劃。（圖／取自疾管署直播）
▲因應農曆春節前入境人潮，指揮中心今（1）日發布春節入境檢疫措施規劃。（圖／取自疾管署直播）

編輯中心／綜合報導

2021-11-01 14:21:16｜2021-11-01 14:43:27

國內本土疫情趨緩、疫苗接種率覆蓋率也突破七成，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（1）日表示，考量農曆春節將近，旅外國人返鄉心切，本中心規劃自12月14日至明（2022）年2月14日期間，維持14天檢疫及7天自主健康管理。

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指揮中心表示，重點高風險國家入境人員，維持入住集中檢疫所14天；非重點高風險國家入境人員，前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天可返家在家檢疫。

指揮中心說明，個人入住防疫旅宿或集中檢疫所為一人一室；另，同日入境之家屬/同住者可選擇於防疫旅宿或自費入住集中檢疫所同住，依民眾意願並配合防疫旅宿房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則；後4天返家在家檢疫，以1人1戶為原則，但同戶內同住家人均已完成2劑疫苗接種且滿14天，則可於同戶內1人1室同住。前項於防疫旅宿同住者，返家後亦可同住1室。

若為非重點高風險國家入境人員，檢測措施共有四個步驟，分別是於入境時依現行措施進行PCR檢測；檢疫第9-10天增加1次PCR檢測，由地方政府比照現行期滿PCR採檢作業，安排至醫院或因地制宜規劃PCR檢測；檢測結果為陰性者，始於檢疫第11天(入境日+11天)搭乘防疫計程車，返回自宅或親友住所，進行第11-14天居家檢疫；居家檢疫期滿前1日再依規定進行PCR檢測即可，後續自主健康管理期間，不用再於第6-7天自行以家用抗原快篩試劑，進行1次快篩。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心今（1）日公布春節入境檢疫措施。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（1）日公布春節入境檢疫措施。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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